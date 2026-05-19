Autoritățile presupun că deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Căutările continuă de mai bine de 24 de ore, iar șansele ca turistele să fie găsite în viață scad.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Cele două românce sunt căutate printre dărâmături de peste 24 de ore. Erau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele. S-au cazat într-o clădire de apartamente din centrul orașului.

Cum a scăpat bărbatul

În jurul orei 17:30 s-a produs o deflagrație în urma căreia imobilul s-a făcut una cu pământul. Bărbatul a scăpat doar pentru că ieșise să facă niște cumpărături.

Român: Sunt soția și verișoara mea. Am ajuns în vacanță, am închiriat un apartament și au trecut 13 ore și nu le-au găsit în situațiile acestea și 5 minute sunt cruciale.

Peste 100 de pompieri și specialiști în operațiuni de salvare au fost trimiși la fața locului, cu drone și câini de urmă. Mormanele de moloz sunt îndepărtate cu un excavator, iar în locurile delicate salvatorii ridică fiecare cărămidă cu mâinile. Până acum, fără rezultat.

Primarul orașului este și el român.

Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz: Se pare că este o explozie de gaz, dar acest lucru trebuie încă verificat. În prezent, credem că trei persoane sunt dispărute, iar căutarea lor este prioritatea noastră principală.

Pe lângă cele două românce este dat dispărut și un bărbat cu dublă cetățenie germană și bulgară.

Görlitz este un orășel pitoresc, aflat în estul Germaniei, lângă granița cu Polonia. Are doar 57.000 de locuitori, dar găzduiește 4000 de de monumente. Centrul său istoric s-a păstrat intact și este foarte popular pentru producțiile cinematografice. Nu este așadar de mirare că a devenit și atracție turistică.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că autoritățile estimează că sunt trei persoane ”presupuse a fi prinse sub dărâmături”:

”Am discutat cu autoritățile din localitatea Goerlitz şi la acest moment autoritățile germane desfăşoară o operațiune dificilă pentru găsirea posibilelor victime.

Până acum avem confirmarea că două persoane cu cetățenie română, două femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii şi autoritățile au echipe la fața locului. Autoritățile estimează trei persoane presupuse a fi prinse sub dărâmături în acest moment.

Desigur, ca în orice situație de acest fel, am întrebat dacă şi cum putem ajuta. Ne-au confirmat alocarea tuturor resurselor necesare, inclusiv echipe cu câini utilitari antrenați pentru detectarea supraviețuitorilor blocați sub dărâmături iar domnul primar Octavian Ursu este prezent pe teren şi alături de cei afectați.

Un tânăr român aflat acolo se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului şi este în afara pericolului. Echipa ambasadei României în Germania şi echipa consulară sunt în contact cu autoritățile şi cu cei apropiați.

O cercetare privind cauzele prăbuşirii este încă în derulare. Suntem cu gândul la ele, la familiile lor şi la echipele de salvatori de la fața locului.”