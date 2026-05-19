Totul după ce a trecut de Senat un proiect în acest sens depus de senatorii AUR și PSD.

Reprezentanții a peste 400 de organizații afirmă la unison că legea ar încălca astfel drepturile europene și i-ar descuraja pe oameni să mai facă donații. De partea cealaltă, inițiatorii susțin că ei vor doar transparență.

Cei de la AUR și PSD cer să fie facută publică identitatea persoanelor care donează peste 5.000 de lei pe an. În cazul firmelor sau societăților însă, trebuie declarată orice sumă. Datele ar urma să fie raportate către ANAF și publicate online, într-un registru accesibil publicului.

Nu toți parlamentarii sunt de acord cu asta.

Simona Spătaru - senator USR: „Aceasta nu este transparență stimați colegi. Aceasta este o execuție prin dictat administrativ”.

Victoria Stoiciu - senator neafiliat: „Prin obligativitatea publicării numelui oricărui donator, persoană fizică, se urmărește un șantaj moral la adresa acestuia”.

Initiatorii sustin însă că măsura nu urmărește intimidarea ONG-urilor, ci mai multă transparență în finanțarea organizațiilor.

Petrișor Peiu - senator AUR: „Chiar nu vreți să aflați cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu?”

Peste 400 de ONG-uri și fundații cer Parlamentului să respingă proiectul. Avertizează că legea poate descuraja donațiile și expune donatorii la presiuni sau campanii de intimidare.

Septimius Pârvu - Expert Forum: „Gândiți-vă că sunt organizații care lucrează pe niște teme foarte sensibile în țara asta. Cu copii, trafic de persoane, femei abuzate... Aceste donații oricum sunt sensibile, faptul că îți apare numele acolo devin un risc și pentru ONG și pentru donator”.

Unele organizații compară proiectul cu legislația adoptată în ultimii ani în Ungaria, Georgia și Rusia împotriva societății civile.

George Roman - Salvați Copiii: „Știm bine ce a pățit Ungaria acum câțiva ani când a încercat printr-un act normativ aproape identic cu cel adoptat în senat, la curtea Europeană de Justiție această lege a căzut și a obligat Ungaria să renunțe la această lege care nu avea niciun scop ci doar să încurce ONG-urile”.

Roberto Pătrășcoiu, Habitat for Humanity: „Una este să oferi datele donatorilor, lucru pe care noi îl facem. E-factura, declarația 177, statul cumva are aceste date. Inflexiunea majoră este următoarea, că dacă tu din proprie inițiativă nu depui și toate aceste date, pe care ei deja le au, vei fi dizolvat, închis.

Proiectul de lege urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru vot final.