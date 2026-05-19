"Deszăpezirea de pe Transfăgărăşan a ajuns în punctul cel mai dificil: pe cel mai mare culoar de avalanşă pe traseu. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depăşeşte 5 metri şi este plină de bolovani aduşi de avalanşe de pe versanţi", au arătat reprezentanţii DRDP Braşov, marţi, într-o postare pe Facebook.

Drumarii au menţionat că se păstrează obiectivul de a deszăpezi drumul până la jumătatea lunii iunie.

"Cu toate acestea avansăm într-un ritm susţinut prin nămeţi, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie", au afirmat aceştia.

În prezent, DN 7C - Transfăgărăşan este deschis circulaţiei publice, pe toată lungimea drumului, doar câteva luni pe an.

Majoritatea regiunilor ţării se vor afla, până sâmbătă dimineaţa, sub o informare de instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate şi intensificări ale vântului, emisă marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).