Pe 18 mai, regele în vârstă de 77 de ani şi regina de 78 de ani s-au întâlnit cu fostul căpitan al naţionalei Angliei la evenimentul organizat la Londra, care se desfăşoară până pe 23 mai, potrivit People.

Întâlnirea a venit la doar câteva săptămâni după ce Beckham şi monarhul s-au văzut la Highgrove House pentru a discuta despre grădina „The King’s Foundation Curious Garden”, pregătită pentru ediţia din acest an a expoziţiei florale.

Regele Charles şi Beckham, pasiune comună pentru grădinărit

Regele Charles a moştenit de la Regina Elisabeta patronajul Royal Horticultural Society şi s-a apropiat de David Beckham prin pasiunea comună pentru grădinărit şi natură.

Cei doi s-au salutat cordial la eveniment, iar Beckham a fost surprins râzând alături de Regina Camilla.

David şi Victoria Beckham sunt apropiaţi de familia regală britanică de mulţi ani şi au participat atât la nunta Prinţului William, cât şi la cea a Prinţului Harry.

Fostul fotbalist a primit titlul de cavaler în noiembrie 2025 pentru contribuţiile sale în sport şi acte caritabile.

Trandafirul „Sir David Beckham”, creat la cererea fiicei sale

Unul dintre cele mai emoţionante momente ale evenimentului a fost atunci când Regele Charles s-a oprit să miroasă trandafirul „Sir David Beckham”, creat în onoarea fostului fotbalist.

Floarea, realizată de David Austin Roses, a fost creată la cererea fiicei lui Beckham, Harper, care a vrut să îi ofere acest cadou special pentru aniversarea de 50 de ani.

În timpul unei discuţii anterioare la Highgrove, regele l-a întrebat pe Beckham ce culoare are trandafirul.

„Alb. Fiica mea l-a pregătit ca surpriză pentru aniversarea mea de 50 de ani.”, a explicat Beckham.

Numeroase vedete şi membri ai familiei regale au participat

La eveniment au participat şi Prinţesa Anne, Prinţul Edward, Sophie, Ducesa de Edinburgh, dar şi actriţa Judi Dench.

Chelsea Flower Show este considerat „cel mai faimos festival floral din lume” şi are loc anual la Royal Hospital Chelsea din Londra. Regina Elisabeta a participat aproape în fiecare an al domniei sale de 70 de ani, până la moartea sa, în 2022.