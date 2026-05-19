Operațiunea de căutare a fost oprită seara. Potrivit Parchetului, mama și copilul au fost găsiți după câteva ore în Ungaria. Autoritățile nu au oferit alte detalii despre circumstanțele în care au fost găsiți sau despre starea de sănătate a bebelușului, precizează Bild.

Potrivit poliției, viața micuțului a fost pusă în pericol din cauza stării sale de sănătate.

Conform primelor informații, femeia, în vârstă de 31 de ani, ar fi plecat cu băiețelul din clinica Helios din Duisburg, landul Renania de Nord-Westfalia, în jurul orei 2:00, deși tratamentul acestuia nu fusese finalizat, relatează publicația Bild.

Poliția a mobilizat imediat numeroase echipaje și inclusiv câini de urmă. Purtătoarea de cuvânt a poliției, Julia Tekock, a declarat pentru publicația BILD că anchetatorii au strâns probe și au verificat atât spitalul, cât și împrejurimile, până în primele ore ale dimineții.

Cei doi nu au fost găsiți nici la domiciliul femeii, care, potrivit poliției, este cetățean român.