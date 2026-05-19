Nostalgia tehnologiei de odinioară, resimțită de tineri. Electronicele care revin la modă. „E un comportament global”

Vânzările au crescut în lumea întreagă, iar clienţii sunt mai ales tineri care descoperă farmecul tehnologiei de odinioară.

Căştile cu fir îşi iau revanşa după ani întregi în care au fost uitate în sertare. Cifrele unor mari companii arată o explozie a vânzărilor, după o lungă perioadă de declin. Unii tineri le găsesc mai practice.

Tinerii aleg din nou căștile cu fir

Fată: „Uit să le încarc pe cele pe care le am acasă și mi se termină bateria repede și îmi plac mai mult astea. Nu vreau să se deconecteze bluetooth-ul și să audă și ceilalți ce ascult.”

Fată: „Pentru că nu le pierd și nu trebuie să mă îngrijesc pentru baterie.”

David, student în Timişoara, şi-a cumpărat astfel de căşti chiar zilele trecute.

David: „Aveam căști din alea, pe urechi. Mai bine îmi iau cu fir și le port după mine tot timpul. Sunt mult mai practice.”

Una dintre companiile de comerţ online din România anunţă că vânzările au crescut în primele luni ale anului cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Răzvan Acsente, director de marketing magazine online: „E un comportament global care nu se întâmplă doar în România, vedem că și în SUA se întâmplă. Vedem același lucru și pentru aparatele foto, în care fotografia iese instant. Sunt și ele din nou pe un trend de creștere.”