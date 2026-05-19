Nostalgia tehnologiei de odinioară, resimțită de tineri. Electronicele care revin la modă. „E un comportament global”

Revine interesul pentru căştile cu fir, aparatele care printează fotografiile pe loc și muzica imprimată pe viniluri.

Clara Markovszky

Vânzările au crescut în lumea întreagă, iar clienţii sunt mai ales tineri care descoperă farmecul tehnologiei de odinioară.

Căştile cu fir îşi iau revanşa după ani întregi în care au fost uitate în sertare. Cifrele unor mari companii arată o explozie a vânzărilor, după o lungă perioadă de declin. Unii tineri le găsesc mai practice.

Tinerii aleg din nou căștile cu fir

Fată:Uit să le încarc pe cele pe care le am acasă și mi se termină bateria repede și îmi plac mai mult astea. Nu vreau să se deconecteze bluetooth-ul și să audă și ceilalți ce ascult.”

Fată:Pentru că nu le pierd și nu trebuie să mă îngrijesc pentru baterie.”

David, student în Timişoara, şi-a cumpărat astfel de căşti chiar zilele trecute.

David:Aveam căști din alea, pe urechi. Mai bine îmi iau cu fir și le port după mine tot timpul. Sunt mult mai practice.”

Una dintre companiile de comerţ online din România anunţă că vânzările au crescut în primele luni ale anului cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Răzvan Acsente, director de marketing magazine online: „E un comportament global care nu se întâmplă doar în România, vedem că și în SUA se întâmplă. Vedem același lucru și pentru aparatele foto, în care fotografia iese instant. Sunt și ele din nou pe un trend de creștere.”

Fotografiile instant câștigă teren

În România, 2 milioane de fotografii pe aparate instant sau cu film sunt printate anual, iar trendul e crescător. Așa că mari companii au scos pe piaţă produse noi, dar cu tehnologie de acum câteva decenii.

Adi Vițian, proprietar studio fotografic: „Le poți developa instant, acele momente unice care nu se pot reproduce. Mă întâlnesc cu prieteni, socializez și pot să dăruiesc o fotografie instant pe loc.”

Pentru sunetul curat şi tihna pe care ţi-o oferă - pentru că nu le poţi derula - mulţi s-au întors la viniluri.

Emanuel:Când am auzit pentru prima oară pe pick-up am zis, da, trebuie, neapărat. Te îndrăgostești mai mult de muzică ascultând așa.”

Conf. Univ. Dr. Bogdan Nadolu, sociolog: „S-ar putea să fie cumva o suprasaturare cu digital și o dorință, o tentație, de revenire la viața din planul analogic.”

Întoarcerea la tehnologia analogică este promovată inclusiv de vedete internaţionale, aşa că, pentru mulţi, este o declaraţie de stil. Însă tehnologia modernă continuă să aibă întâietate, arată statisticile.

