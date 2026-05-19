Emil Gânj a fost condamnat în trecut pentru uciderea unui bărbat. El a mers la locuința fostei partenere înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa.

La mijlocul lunii iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a înaintat Tribunalului Mureş propunere de arestare în lipsă în cazul lui enil Gânj, propunere acceptată de către magistraţi.

Presupusul criminal a fost căutat săptămâni în şir de forţe impresionante de poliţişti.

Până acum, au fost audiaţi mai mulţi apropiaţi ai acestuia şi au avut loc mai multe descinderi la rude sau prieteni ai săi.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, acum fiind suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

În vară, Poliţia a anunţat că a pregătit şi o recompensă de 5000 de euro pentru persoanele care dau informaţii ce ar putea duce la prinderea lui Emil Gânj, însă demersul nu a avut succesul scontat, în schimb, poliţiştii fiind puşi uneori pe piste false.

Familia victimei, amenințată

Fratele lui Emil Gânj este acuzat că ameninţă membrii familiei victimei. Acesta s-ar fi apropiat de ei şi le-a cerut să aibă grijă ce declaraţii fac în timpul procesului.

„La data de 27 aprilie 2026, o femeie de 38 de ani, membră a familiei victimei şi beneficiară a unor măsuri de protecţie, a informat poliţiştii că, în timp ce se afla în proximitatea unui magazin din localitate, ar fi fost abordată de fratele persoanei urmărite, care i-ar fi adresat afirmaţii referitoare la declaraţiile pe care aceasta urma să le ofere în cadrul procesului penal”, a transmis Poliţia Mureş.