Actrița, în vârstă de 63 de ani, a atras toate privirile marți, în Franța, în timp ce pășea pe covorul roșu într-o rochie fără bretele, acoperită cu paiete, semnată de Jacquemus, care i-a evidențiat brațele tonifiate și frumusețea, potrivit Page Six.

Moore și-a completat apariția cu un superb colier cu diamante de la Chopard și cercei în formă florală. Câștigătoarea Globului de Aur și stilistul ei, Brad Goreski, le-au oferit fanilor o privire mai atentă asupra ținutei de pe covorul roșu într-un videoclip postat pe Instagram.

Fanii au lăudat apariția actriței. Totuși, alți internauți și-au exprimat îngrijorarea, observând brațele „extrem de subțiri” ale vedetei din Ghost.

„Este superbă, dar extrem de slabă. Nu cred că este un exemplu sănătos pentru un idol și model”, a comentat o persoană.

„Sunt un mare fan al tău de ani de zile, Demi, și spun asta cu toată compasiunea: sper să ai grijă de sănătatea ta. Multor oameni le pasă de tine”, a scris un alt utilizator.

Moore, care face parte din juriul competiției din acest an, a ajuns pe Riviera Franceză luni seară și a fost văzută ieșind la cină. Vedeta din The Substance a făcut din nou senzație marți dimineață, când a participat la o ședință foto alături de ceilalți membri ai juriului. Pentru acel eveniment, Demi Moore a impresionat într-o rochie de petrecere cu buline, tot semnată de Jacquemus, pe care a asortat-o cu o geantă în același stil, pantofi albi și o pereche de ochelari crem.