Superofertă în Iran: Spui ”da” și mori. Căsătorii în masă transmise la postul public, mirii jură să se sacrifice în război

Sute de cupluri de iranieni s-au căsătorit într-o nuntă în masă transmisă în direct de televiziunea publică, tinerii însurăței jurându-și credință nu doar unul altuia, ci și regimului de la Teheran, pentru care își vor sacrifica viețile în război.

Autoritățile iraniene au organizat căsătorii publice în masă la Teheran pentru cuplurile care au semnat un program sponsorizat de stat, declarându-și disponibilitatea de a-și sacrifica viața în războiul împotriva SUA și Israelului, transmite Yahoo!News, care preia AFP.

Ceremoniile desfășurate luni seară au implicat sute de cupluri în mai multe piețe importante din capitală, inclusiv peste 100 în vasta piață Imam Hossein din centrul Teheranului, potrivit relatărilor din presa iraniană.

Un turist australian, dispărut cinci zile în munţii din Taiwan, a fost găsit după ce a cântat la saxofon

Transfăgărășanul, acoperit de 5 metri de zăpadă. Drumarii luptă cu nămeții și bolovanii aduși de avalanșe. VIDEO

Marco Rubio critică OMS în plină epidemie de Ebola: „A fost cam lentă în identificarea focarului"

Horoscop 19 mai 2026, cu Neti Sandu. Veți intra într-o combinație partenerială pe sufletul vostru

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa" însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Un șofer belgian, amendat că a condus un Opel Astra cu 696 km/h. Ce s-a întâmplat după contestația din instanță

Nostalgia tehnologiei de odinioară, resimțită de tineri. Electronicele care revin la modă. „E un comportament global"

Peter Magyar anunță o nouă strategie în relația cu vecinii Ungariei: „Cred că acest lucru va fi în interesul fiecărei țări"

Căsătoriile publice au fost transmise la televiziunea de stat în încercarea de a stimula moralul în timp de război, președintele american Donald Trump amenințând în repetate rânduri noi acțiuni militare împotriva Iranului pe fondul unui armistițiu șubred care a oprit luptele începute pe 28 februarie.

Cei implicați s-au înscris, potrivit presei iraniene, în așa-numita schemă de „sacrificiu de sine(janfada, în persană), în cadrul căreia oamenii s-au angajat să-și pună viața în pericol în război, de exemplu, formând lanțuri umane în fața centralelor electrice.

Autoritățile iraniene spun că milioane de oameni, inclusiv personalități de top precum președintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și președintele Masoud Pezeshkian, și-au propus numele pentru a se jertfi.

Cuplurile au ajuns în piața Imamului Hossein în jeepuri militare cu mitraliere montate și s-au căsătorit pe o scenă, într-o ceremonie prezidată de un cleric, au arătat imaginile AFP.

Scena a fost împodobită cu baloane și cu o imagine gigantică a liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a apărut încă în public de când a fost ridicat în funcție după uciderea tatălui și predecesorului său, Ali Khamenei, în prima zi a războiului.

Regimul de la Teheran organizează aproape zilnic acțiuni pro-guvernamentale

Cu siguranță, țara este în război, dar și tinerii au dreptul să se căsătorească”, a declarat o tânără femeie într-o rochie de mireasă islamică albă, al cărei nume nu a fost dezvăluit, lângă mirele ei, într-o înregistrare video publicată de agenția de știri Mehr.

Un bărbat într-un costum închis la culoare, lângă viitoarea sa mireasă, a declarat că sunt bucuroși că ocazia marchează aniversarea căsătoriei Imamului Ali, venerat de musulmanii șiiți, cu Fatima, fiica profetului Mahomed.

Am primit binecuvântările lor. În plus, am venit să le oferim cele mai bune urări oamenilor de pe străzi”, a spus el.

Agenția Mehr spune că 110 cupluri au participat doar la ceremonia din piața Imamului Hossein. Imaginile AFP au arătat mulțimi de binefăcători care strângeau trandafiri și priveau evenimentul.

De la începutul războiului, autoritățile iraniene au organizat aproape zilnic adunări pro-guvernamentale majore, în încercarea de a evidenția mobilizarea populară în mijlocul conflictului.

Trump amenință din nou Iranul cu anihilarea: ”Ceasul ticăie!”. Surse americane anunță reluarea războiului

”Donează-ți viața”. Teheranul spune că 26 de milioane de iranieni s-au înrolat voluntar în armată. Vor face ”lanțuri umane”

Regimul de la Teheran susține că 26 de milioane de iranieni, reprezentând aproape 39% din populația țării, s-au înrolat voluntar în armată, în inițiativa ”Donează-ți viața”. O parte vor fi trimiși să facă ”lanțuri umane” la obiective strategice.
Donald Trump a declarat că a fost la ”o oră distanță” să ordone noi bombardamente asupra Iranului

Donald Trump spune că, luni, a fost la "o oră distanţă" de noi bombardamente masive asupra Iranului.
Trei români plătiți de Iran au atacat cu cuțitul un jurnalist în Londra. Procurorii britanici le-au făcut publice numele

Un grup de bărbaţi români care acţionau în numele guvernului iranian a comis un atac cu cuţitul asupra unui jurnalist care lucra pentru o organizaţie media de limbă persană la Londra, a declarat un procuror luni în faţa unui tribunal britanic.

ONG-urile critică proiectul AUR-PSD: publicarea donatorilor ar putea încălca drepturile europene. „Legea poate intimida”

ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5 mii de lei pe an. 

Cristian Mungiu, omagiat la Cannes, critică corectitudinea politică în artă. "Trebuie să avem curajul să spunem ce gândim”

Regizorul Cristian Mungiu, omagiat la Cannes pentru noul său film, atrage atenția că, în societatea de azi, spațiul pentru dezbatere și pentru exprimarea unor idei incomode devine tot mai restrâns în artă, din cauza corectitudinii politice.

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Două românce, de 25 și 26 de ani, sunt date dispărute în orașul Görlitz din Germania, după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii.

