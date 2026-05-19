Superofertă în Iran: Spui ”da” și mori. Căsătorii în masă transmise la postul public, mirii jură să se sacrifice în război

Sute de cupluri de iranieni s-au căsătorit într-o nuntă în masă transmisă în direct de televiziunea publică, tinerii însurăței jurându-și credință nu doar unul altuia, ci și regimului de la Teheran, pentru care își vor sacrifica viețile în război.

Autoritățile iraniene au organizat căsătorii publice în masă la Teheran pentru cuplurile care au semnat un program sponsorizat de stat, declarându-și disponibilitatea de a-și sacrifica viața în războiul împotriva SUA și Israelului, transmite Yahoo!News, care preia AFP. Ceremoniile desfășurate luni seară au implicat sute de cupluri în mai multe piețe importante din capitală, inclusiv peste 100 în vasta piață Imam Hossein din centrul Teheranului, potrivit relatărilor din presa iraniană.

Căsătoriile publice au fost transmise la televiziunea de stat în încercarea de a stimula moralul în timp de război, președintele american Donald Trump amenințând în repetate rânduri noi acțiuni militare împotriva Iranului pe fondul unui armistițiu șubred care a oprit luptele începute pe 28 februarie.

Cei implicați s-au înscris, potrivit presei iraniene, în așa-numita schemă de „sacrificiu de sine” (janfada, în persană), în cadrul căreia oamenii s-au angajat să-și pună viața în pericol în război, de exemplu, formând lanțuri umane în fața centralelor electrice. Autoritățile iraniene spun că milioane de oameni, inclusiv personalități de top precum președintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și președintele Masoud Pezeshkian, și-au propus numele pentru a se jertfi.

Cuplurile au ajuns în piața Imamului Hossein în jeepuri militare cu mitraliere montate și s-au căsătorit pe o scenă, într-o ceremonie prezidată de un cleric, au arătat imaginile AFP. Scena a fost împodobită cu baloane și cu o imagine gigantică a liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a apărut încă în public de când a fost ridicat în funcție după uciderea tatălui și predecesorului său, Ali Khamenei, în prima zi a războiului. Regimul de la Teheran organizează aproape zilnic acțiuni pro-guvernamentale „Cu siguranță, țara este în război, dar și tinerii au dreptul să se căsătorească”, a declarat o tânără femeie într-o rochie de mireasă islamică albă, al cărei nume nu a fost dezvăluit, lângă mirele ei, într-o înregistrare video publicată de agenția de știri Mehr.

Un bărbat într-un costum închis la culoare, lângă viitoarea sa mireasă, a declarat că sunt bucuroși că ocazia marchează aniversarea căsătoriei Imamului Ali, venerat de musulmanii șiiți, cu Fatima, fiica profetului Mahomed. „Am primit binecuvântările lor. În plus, am venit să le oferim cele mai bune urări oamenilor de pe străzi”, a spus el. Agenția Mehr spune că 110 cupluri au participat doar la ceremonia din piața Imamului Hossein. Imaginile AFP au arătat mulțimi de binefăcători care strângeau trandafiri și priveau evenimentul. De la începutul războiului, autoritățile iraniene au organizat aproape zilnic adunări pro-guvernamentale majore, în încercarea de a evidenția mobilizarea populară în mijlocul conflictului.

