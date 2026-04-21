Meryl Streep, care revine în rolul tiranicei editoare de revistă Miranda Priestly, a fost însoțită pe covorul roșu de colegii Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci, potrivit The Standard.

„A fost genul acela de întrebare: de ce a durat atât de mult?”, a declarat Streep, când a fost întrebată cum e să revină în pielea temutei sale personaje.

Tucci a fost de acord: „Da, exact. A fost ca mersul pe bicicletă.”

Povestea continuă la revista Runway

„The Devil Wears Prada 2” o prezintă pe Andy Sachs (Hathaway), acum bine stabilită, revenind la revista Runway, unde Miranda Priestly (Streep) se confruntă cu declinul presei tipărite. Editorul veteran este nevoit să se dueleze cu fosta sa asistentă agitată, Emily Charlton (Blunt) — acum o profesionistă influentă, care controlează veniturile din publicitate de care Priestly are nevoie.

Distribuție extinsă și modă în prim-plan

Kenneth Branagh se alătură distribuției în rolul noului soț al Mirandei, alături de noi apariții precum Simone Ashley și Lucy Liu. În mod firesc, moda a fost în centrul atenției la premiera de luni, unde Streep, de trei ori laureată a premiului Oscar, a purtat o ținută roșie Givenchy.

Anne Hathaway, apariție spectaculoasă

Anne Hathaway a fost, fără îndoială, una dintre aparițiile care au atras toate privirile pe covorul roșu. Actrița a purtat o rochie spectaculoasă, într-o nuanță intensă de roșu, cu un design elegant și structurat. Bustul tip corset i-a evidențiat silueta, iar fusta amplă, cu volum și croială midi, a adăugat un aer sofisticat și ușor retro. Ținuta a fost completată de sandale roșii cu toc gros și barete fine, perfect asortate. Look-ul a fost finisat cu un machiaj luminos și un zâmbet larg, ceea ce i-a accentuat eleganța naturală și prezența de star pe covorul roșu.

„The Devil Wears Prada 2” va avea premiera în cinematografe pe 1 mai. Filmul original din 2006 este considerat, pe scară largă, o satiră definitorie a industriei modei din SUA, surprinzând farmecul puterii și al ambiției.