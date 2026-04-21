Guvernul italian consideră o eroare „umilitoare" pe care speră să o rectifice, dar care a generat indignare în ţară, informează marţi EFE.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat marţi că autorităţile elveţiene au dat asigurări că a fost o „greşeală" şi că familiile „nu vor trebui să plătească nimic".

Cu toate acestea, ea a condamnat trimiterea acestor facturi ca fiind o „insultă" şi o „umilinţă", deplângând că „doar o birocraţie inumană le-ar putea produce".

„Guvernul italian îşi reafirmă solidaritatea cu tinerii implicaţi şi cu familiile acestora şi va continua să facă tot ce este necesar pentru a clarifica tragedia şi a-i trage la răspundere pe cei responsabili", a avertizat prim-ministrul italian pe conturile sale de socializare.

41 de persoane au murit în incendiu

Incendiul a izbucnit în barul "Le Constellation" din oraşul alpin Crans-Montana în timpul sărbătorilor de Revelion. Tragedia a curmat viaţa a 41 de adolescenţi şi tineri adulţi, între care şase italieni, în timp ce 115 au fost grav răniţi.

Mulţi dintre răniţi au necesitat tratament imediat în spitalele elveţiene pentru arsurile suferite până când, în cazul celor 11 victime italiene, au putut fi transferaţi înapoi în ţara lor, mai exact la centrul pentru arsuri din Nigarda, lângă Milano (nordul Italiei).

Acum, unele rude ale răniţilor au declarat presei că au primit facturile de la spitalele elveţiene înainte de rapoartele medicale.

„Am primit un e-mail şi am crezut că este în sfârşit raportul medical. 'Mai bine mai târziu decât niciodată', m-am gândit. M-am înşelat. Era o factură de aproape 67.000 de franci elveţieni (aproximativ 73.000 de euro) de la clinica Manfredi", s-a plâns Umberto Marcucci, fiul unui tânăr de 16 ani din Roma, rănit în incendiu, pentru ediţia de marţi a ziarului La Repubblica.

Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că autorităţile elveţiene au susţinut în mod constant că spitalizările nu ar trebui plătite şi că va solicita explicaţii.

Cantonul Valais a explicat că facturile sunt trimise în scop informativ şi că "familiile nu ar trebui să le plătească", potrivit relatărilor din presa italiană.

Numărul persoanelor acuzate în această tragedie a crescut recent la 13, între care şi proprietarii barului incendiat, Jacques şi Jessica Moretti, primarul oraşului Crans Montana, Nicolas Feraud, şi oficiali responsabili de controalele de securitate.

Toţi cei acuzaţi se confruntă cu acuzaţii de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă.

Acest incident a tensionat relaţiile dintre Elveţia şi Italia, care a protestat faţă de eliberarea lui Jacques Moretti rechemându-şi ambasadorul pentru consultări pe 24 ianuarie. Cu toate acestea, autorităţile de la Roma i-au permis diplomatului italian să revină la post în Elveţia luna aceasta.