Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă, marţi, că procurorii au dispus trimiterea în judecată a patru inculpaţi - două persoane fizice, o persoană juridică privată şi o instituţie publică - în dosarul privind incendiul produs la data de 29.01.2021 în Pavilionul V al Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş” din municipiul Bucureşti.

”La data de 29.01.2021, în jurul orei 05:05, în contextul pandemiei de COVID-19, în Pavilionul V al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” -unitate sanitară publică desemnată să acorde asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, a căror îngrijire presupunea administrarea continuă de oxigenoterapie - a izbucnit un incendiu cu consecinţe grave. Dosarul a fost înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, fiind preluat în aceeaşi zi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, transmit procurorii.

De asemenea, cercetarea la faţa locului a arătat că 11 aeroterme şi 8 calorifere electrice au fost introduse în pavilion, cu toleranţa personalului medical, deşi tratarea pacienţilor infectaţi cu coronavirus presupunea administrarea continuă de oxigenoterapie.

9 decese în urma incendiului devastator

În urma efectuării unor expertize la INML, s-a ajuns la concluzia că din 26 de decese înregistrate în rândul pacienților, doar 9 au legătură de cauzalitate cu expunerea la incendiul din data de 29 ianuarie 2021.

Conform unui comunicat al Parchetului, la data de 29 ianuarie 2021, în jurul orei 05:05, la parterul Pavilionului V al Institutului Național de Boli Infecțioase 'Prof. Dr. Matei Balș' a izbucnit un incendiu care a avut ca urmare decesul mai multor pacienți internați, precum și distrugerea, degradarea și aducerea în stare de neîntrebuințare a Pavilionului V, împreună cu sistemele și echipamentele aferente.

După lichidarea incendiului, cu ocazia cercetării la fața locului au fost identificați patru pacienți decedați, restul pacienților fiind evacuați și transferați, fie în alte pavilioane ale Institutului, fie în alte unități spitalicești din București.

În perioada imediat următoare, au mai decedat încă 22 de pacienți care fuseseră internați în Pavilionul V la momentul izbucnirii incendiului, existând la momentul respectiv suspiciunea că decesele pot fi puse în legătură cu incendiul.

Urmărirea penală a fost efectuată in rem, sub încadrarea juridică de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, având ca urmare decesul a 26 de persoane, precum și distrugerea, degradarea și aducerea în stare de neîntrebuințare a Pavilionului V, a echipamentelor și sistemelor aferente.

Institutul Național de Medicină Legală a efectuat autopsiile medico-legale asupra cadavrelor victimelor și astfel s-a putut stabilit că, din cele 26 de persoane decedate, 17 au decedat fără legătură de cauzalitate cu incendiul, iar pentru 9 persoane s-a stabilit că decesele lor sunt în legătură de cauzalitate cu expunerea la incendiul din data de 29 ianuarie 2021.

La data de 23 iunie 2025, procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice, noua încadrare fiind cea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, având ca urmare decesul a 9 persoane, precum și distrugerea, degradarea și aducerea în stare de neîntrebuințare a Pavilionului V, a echipamentelor și sistemelor aferente, precum și 17 infracțiuni de ucidere din culpă - fiind vorba de decesul celor 17 persoane din cauze patologice, fără legătură cu incendiul.

Totodată, procurorii au dispus clasarea cauzei cu privire la cele 17 infracțiuni de ucidere din culpă, ca urmare a faptului că faptele cercetate nu erau prevăzute de legea penală, precum și disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor într-un dosar separat cu privire la infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a patru inculpaţi, după cum urmează:

1. ILIE (fostă BEREZIŢCHI) SIMONA-CORINA-GABRIELA, Şef Birou Achiziţii Publice şi Contractare în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, şi distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, în concurs real.

”Din probele administrate a rezultat că inculpata a semnat contractul nr. 713/11.02.2020, în valoare de 242.000 lei fără TVA, şi actul adiţional nr. 1/21.12.2020, în valoare de 66.000 lei fără TVA, cu societatea Midan Fire Exit S.R.L., prin care societatea urma să asigure serviciile de intervenţie pentru situaţii de urgenţă ale institutului. Contractul a fost atribuit prin achiziţie directă, cu nesocotirea pragului legal de 135.060 lei fără TVA prevăzut de legislaţia achiziţiilor publice: depăşind această sumă, instituţia era obligată să organizeze o procedură concurenţială - licitaţie publică - prin care mai mulţi operatori economici să poată depune oferte. Prin recurgerea la achiziţia directă, această procedură a fost ocolită, ceilalţi operatori economici fiind privaţi de dreptul de a participa”, arată procurorii.

Potrivit acestora, contractul a fost atribuit în scopul favorizării societăţii Midan Fire Exit S.R.L., cu care inculpata avea legături personale şi profesionale: soţul inculpatei era angajat al societăţii, iar inculpata şi administratorul de facto al acesteia activaseră anterior în structuri comerciale cu acelaşi sediu social şi acelaşi reprezentant.

Prin fapta sa, inculpata a produs o pagubă de 285.999,06 lei fără TVA în dauna institutului, reprezentând sumele plătite din fonduri publice pentru servicii care nu îndeplineau condiţiile legale şi care s-au dovedit, în concret, ineficiente pentru prevenirea riscurilor şi intervenţia la incendiu.

”Inculpata cunoştea neconformităţile societăţii contractate - aceasta nu deţinea avizul emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) necesar prestării serviciilor, nu dispunea de echipele specializate, de dotările minime obligatorii şi nici de dispeceratul prevăzut de lege. Această cunoaştere a rezultat chiar din clauzele contractuale redactate de inculpată: obligaţiile esenţiale ale societăţii - obţinerea avizului, constituirea personalului specializat, asigurarea dotării materiale - nu aveau stabilit niciun termen de îndeplinire, lăsând societatea să funcţioneze nelimitat în afara cadrului legal”, arată procurorii.

Aceştia anunţă că ”inculpata a creat şi perpetuat astfel o aparenţă de conformitate, în timp ce, în realitate, unitatea spitalicească era lipsită de un mecanism efectiv de intervenţie în caz de incendiu”.

”La momentul izbucnirii incendiului din 29.01.2021, absenţa unei structuri reale de intervenţie a făcut ca stingerea ori limitarea consecinţelor acestuia să fie cu neputinţă, inculpata contribuind în mod direct la acest rezultat”, au transmis procurorii.

2. Societatea MIDAN FIRE EXIT S.R.L., cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

”Din probele administrate a rezultat că societatea a prestat servicii de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în cadrul institutului fără a deţine avizul legal emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) pentru sectorul de competenţă, fără resursă umană şi bază materială adecvate. Serviciile contractate se încadrau în categoria P1 - tipul de serviciu privat pentru situaţii de urgenţă care impune, potrivit legii, constituirea unor echipe specializate de minimum 3 persoane pe tură, dotate cu costume de protecţie tip pompier, aparate de respirat cu aer comprimat şi echipamentele de intervenţie aferente”, se arată în comunicatul unităţii de parchet.

Pe întreaga durată a relaţiei contractuale, societatea nu a solicitat şi nici nu a obţinut avizul necesar, nu a constituit echipele specializate prevăzute de lege şi nu a dispus de niciuna dintre dotările minime obligatorii, inclusiv autospeciale de intervenţie.

”În noaptea de 28/29.01.2021, serviciul era asigurat de un singur pompier, lipsit de costumul de protecţie şi de aparatul de respirat cu aer comprimat prevăzute de normele în vigoare. Lipsa acestor echipamente a făcut imposibilă pătrunderea în zona cu fum pentru a localiza şi stinge focul ori cel puţin pentru a limita extinderea acestuia, echivalând în fapt cu absenţa oricărei capacităţi reale de intervenţie la momentul producerii dezastrului”, se mai arată în comunicatul de presă.

3. DĂNILĂ MIHĂIŢĂ, administrator în fapt al societăţii Midan Fire Exit S.R.L. şi, concomitent, cadru tehnic PSI (prevenire şi stingere a incendiilor) angajat în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

”Inculpatul a exercitat simultan două roluri cu caracter vădit conflictual. Pe de o parte, în calitate de cadru tehnic PSI al institutului, era legal responsabil cu identificarea şi evaluarea pericolelor de incendiu din unitate, cu instruirea personalului în privinţa riscurilor specifice şi cu asigurarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor - inclusiv interzicerea surselor externe de încălzire în saloanele cu oxigen activ. Pe de altă parte, administra în fapt societatea Midan Fire Exit S.R.L., deşi funcţia formală de administrator era deţinută de o altă persoană care nu exercita nicio atribuţie reală de conducere”, anunţă procurorii.

Potrivit acestora, ”această dualitate de roluri a generat un mecanism infracţional cu două componente complementare: inculpatul a iniţiat şi instrumentat el însuşi procedurile de contractare a societăţii pe care o administra - întocmind referatele de necesitate prin care justifica achiziţiile şi contribuind astfel la atribuirea contractelor către o societate neconformă, iar concomitent, în calitate de responsabil PSI al institutului, a ignorat în mod sistematic prezenţa aerotermelor în saloanele cu oxigen, fără a-şi îndeplini obligaţia de a identifica şi semnala zonele cu risc ridicat”.

”Prin conduita sa, inculpatul a contribuit direct atât la imposibilitatea prevenirii incendiului, cât şi la imposibilitatea intervenţiei eficiente după producerea acestuia”, apreciază procurorii.

4. INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. MATEI BALŞ”, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

”Din probele administrate a rezultat că institutul a contractat servicii de intervenţie pentru situaţii de urgenţă cu societatea Midan Fire Exit S.R.L., neavizată de IGSU şi lipsită de resursele necesare, şi a tolerat, în contextul lipsei agentului termic, introducerea şi utilizarea de surse externe de încălzire în saloanele destinate pacienţilor dependenţi de oxigenoterapie. Personalul medical cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască prezenţa aerotermelor, controalele la intrarea în unitate nu au fost eficiente, iar în unele cazuri cadrele medicale au permis în mod explicit introducerea acestora”, transmit procurorii.

De asemenea, institutul nu a identificat şi nu a evaluat riscurile asociate utilizării surselor electrice de încălzire în spaţii cu concentraţie ridicată de oxigen - deşi normele sanitare interziceau în mod explicit folosirea reşourilor, radiatoarelor şi aerotermelor în saloanele cu oxigen activ tocmai pentru că aerul îmbogăţit cu oxigen face extrem de uşoară aprinderea materialelor textile.

”Personalul nu a fost instruit corespunzător cu privire la acest pericol specific, nu a existat un plan efectiv de măsuri la incendiu adus la cunoştinţa angajaţilor şi nu a fost verificată niciodată, pe durata pandemiei, concentraţia de oxigen din saloane. Lipsa unui serviciu de urgenţă conform şi funcţional a determinat imposibilitatea limitării consecinţelor incendiului după izbucnirea acestuia”, arată procurorii.

”Ancheta a stabilit că dezastrul a fost rezultatul unui concurs de cauze independente şi complementare, fiecare dintre inculpaţi suprimând, prin conduita sa, un mecanism distinct de prevenire sau limitare a consecinţelor incendiului: contractarea unui serviciu privat de urgenţă neconform, cu încălcarea legislaţiei achiziţiilor publice, în scopul favorizării unui operator lipsit de capacitate reală de intervenţie; tolerarea utilizării surselor externe de încălzire în saloane cu aport activ de oxigen; şi cumulul de roluri incompatibile exercitat de aceeaşi persoană, în calitate de furnizor de facto şi responsabil tehnic PSI simultan al aceleiaşi unităţi sanitare”, se mai arată ăn comunicatul de presă citat.

Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.