”Vom face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern, vom iniția discuții cu grupurile care susțin actualul guvern, USR, UDMR și minorități, să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar, responsabilitatea este imensă, având în vedere presiunile și provocările din această perioadă.

Finalizarea investițiilor în autostrăzi, în anvelopări de blocuri, sunt finanțate din PNRR. Este nevoie de un sprijin parlamentar pentru a adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor.

Vom propune un moratoriu parlamentar astfel încât, indiferent de culoarea politică, de cum vedem un lucru sau altul, România să nu piardă lucrurile importante, să putem finanța aceste lucrări.”

”Trebuie să menținem echilibrele bugetare, altfel ce s-a discutat cu necazuri pentru români poate fi anulat foarte ușor. Criza iresponsabilă declanșată de PSD pot afecta economia României. Am decis ca PNL să nu mai facă o coaliție cu PSD. Este vorba de a rupe un anumit fel de a face politică, care este defavorabil pentru România, am crezut la modul cinstit că îl putem îndrepta. Acest mod de a face politică nu este în avantajul României”, a declarat Bolojan.

PNL a anunțat oficial că îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate, conform rezoluţiei votate în unanimitate marţi de Biroul Politic Naţional al PNL.