Discret, acesta nu a dorit să-și facă publică identitatea, dar a confirmat că și-a ridicat deja banii, cu gândul la ai lui.

Deși este doar o șansă la peste 24 de milioane, cineva a reușit totuși să câștige la Joker.

Norocosul a și primit banii în cont, nu cash. Ne putem imagina ce înseamnă această sumă?! După impozitare, partea lui este de aproximativ 8 milioane de euro.

Biletul câștigătorului a fost completat online cu doar două variante de un bărbat din București care are în jur de 50 de ani și este jucător ocazional. Biletul a costat doar 14 lei și 50 de bani, iar premiul cel mare a venit pe varianta B, unde a ghicit toate cele 5 numere de la 1 la 45: adică 7, 15, 17, 27, 37 și Jokerul 11.

A mărturisit că cifrele nu au o semnificație personală.

Când a aflat că a câștigat, primul gând a fost la cei dragi, iar celor care nu au avut norocul lui le transmite să continue să joace.

Au fost și multe câștiguri mici, pentru că au jucat foarte mulți oameni la Joker. La polul opus: peste 14 mii de români au câștigat la categoria a 8-a câte 26 de lei fiecare.