Bărbatul se afla împreună cu soția sa în vârstă de 71 ani în zona pieții centrale din Bistrita și ar fi vrut să coboare pe scara rulantă, prin pasajul subteran.

Femeie: ”A vrut să coboare scările și s-a împiedicat, când s-a împiedicat, bărbată-su a vrut să o ia, s-a împiedicat, banda mergea în contiunare și a căzut a doua oară el și a fost gata, s-a lovit la cap”.

Martorii au sunat imediat la 112 după ajutor.

Femeie: ”S-au împiedicat unul de altul și domnul ar fi dat cu capul de marginea scărilor rulante”.

Scările nu au avut nicio problemă tehnică

Femeia a suferit mai multe traumatisme, iar medicii au stabilizat-o. Bărbatul a fost găsit inconștient și dus de urgență la spital.

Camelia Strungari, purtător de cuvânt spital Bistrița: ”Este intubat și în curs de investigații la UPU-SMURD. O femeie în vârstă de 71 de ani, adusă în stare stabilă, conștientă, cooperantă, aflată de asemenea în curs de investigații”.

Autoritățile susțin că scările nu au avut nicio problemă tehnică.

Mihai Ruști, purtător de cuvânt Primăria Bistrița: ”Atât scările cât și întregul ansamblu are toate autorizațiile necesare și nu am avut niciun fel de problemă”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat.