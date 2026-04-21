Șeful DSU, Raed Arafat, este suspect într-o anchetă penală a Parchetului Militar, privind achiziţia unui elicopter

Doctorul Raed Arafat este, de astăzi, suspect într-o anchetă penală a Parchetului Curții militare de Apel București. Investigația este legată de înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în urmă cu zece ani în Republica Moldova.

Cristian Matei,  Ovidiu Oanță

Astfel, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este bănuit de complicitate la o presupusă contrabandă. 

Reacția lui Raed Arafat: ”Devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare”

În jurul orei 12.00, Raed Arafat a transmis un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook, susținând că ”până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală”.

Mesajul complet al șefului DSU, Raed Arafat:

”În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației.

Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor.

În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct.

În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică.

Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență. Într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor.

Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate.”

La sfârșitul lunii martie, procurorii Parchetului Curții Militare de Apel București au descins la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de doctorul Raed Arafat, și au ridicat mai multe documente, dar și telefoanele mobile ale unor angajați.

La acea vreme, Raed Arafat a spus că procurorii au cerut ”niște documente care urmează să fie trimise și au luat câteva telefoane.”

De asemenea, el a calificat drept false sau „grav scoase din context" informaţiile vehiculate în spaţiul public despre presupusa sa implicare în activităţi ilicite.

