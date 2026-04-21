Femeia care le-a deținut spune că i-ar fi fost falsificată semnătura și că altcineva ar fi primit ceasurile, colierele și inelele din aur, cu pietre prețioase. Acum vrea ca DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate să îi plătească datoriile pe care le are la ANAF.

Femeia a descoperit în 2021, când a încercat să retragă bijuteriile, că există un document pe care semnătura ei ar fi fost falsificată. Pe același act, din 2009, este și semnătura polițistului care s-a ocupat de caz. În realitate, femeia nu a intrat niciodată în posesia bunurilor de preț, ridicate la percheziția din 2008, cu excepția unui autoturism.

Nicoleta Arfire, proprietara bijuteriilor: Toate bijuteriile mele, toate bijuteriile părinților mei și ale fiului meu minor. Plus tot ce au considerat ei, documente. Erau lucruri de firmă, lucruri cu pietre prețioase, cu safire, cu rubine, cu diamante.

Femeia a depus o plângere penală, iar procurorul de caz a cerut o expertiză a semnăturii.

Proc. Marinela Nedelcu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați: S-a stabilit că, într-adevăr, semnătura dumneaei pe acel înscris nu îi aparținea. Dar, având în vedere că, la momentul sesizării noastre, faptele erau deja prescrise, nu s-a mai dispus în continuare urmărirea penală față de o persoană sau administrarea suplimentară de probe.

Femeia voia să își achite datoriile cu banii de pe bijuterii

Așadar, un kilogram de aur, ceasuri scumpe și pietre prețioase evaluate, în total, la 250 de mii de dolari, au dispărut. Între timp, femeia a fost condamnată la doi ani și patru luni de închisoare, pentru trafic de persoane.

Și-a ispășit pedeapsa și s-a stabilit în Spania. Acum, ea are sechestru pus de ANAF pe două apartamente din Galați și ar fi vrut, cu banii pe care i-ar fi obținut pe bijuterii, să își achite datoriile către stat.

Corespondent ȘtirileProTV: În dosarul de executare silită pe care ANAF l-a deschis acum împotriva femeii, ea le cere ofițerului BCCO și procurorului DIICOT care s-au ocupat de dosarul ei din 2008 să plătească în solidar datoria pe care ea o are acum față de statul român.

Mihaela Lupu, avocata femeii: Noi nu putem acuza că cei care au semnat procesul-verbal sunt cei care au și luat bijuteriile sau pe cineva, că nu avem nicio dovadă. În mod normal, aceste bijuterii ar trebui să fie la casa de valori sau undeva în cadrul DIICOT-ului.

Contactat de echipa ProTV, șeful DIICOT de la acea vreme, pensionat între timp, a declarat doar că documentul cu semnătura falsă nu este un act întocmit de el sau de colegii lui.