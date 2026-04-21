Numărul americanilor care nu acceptă să li se salveze viața decât cu transfuzii de sânge ”nevaccinat” a devenit atât de mare, încât autoritățile medicale din Statele Unite vorbesc deja despre situații de criză, se arată într-un articol publicat de Centrul pentru Cercetare și Politici în Domeniul Bolilor Infecțioase al Universității din Minnesota (CIDRAP).

În aceste condiții, bolile unor persoane s-au agravat pentru că nu au acceptat decât sânge de la persoane care nu au fost vaccinate împotriva Covid, în timp ce alți indivizi, inclusiv copii, s-au expus unor riscuri majore după ce au cerut să li se facă transfuzii de sânge doar de la persoane nevaccinate – potențial purtătoare de maladii grave.

Iar situația, oricât de absurdă este, pare să scape de sub control: mai multe state propun chiar înființarea de bănci de sânge provenit exclusiv de la persoane nevaccinate.

Conform CIDRAP, un număr tot mai mare de pacienți care au nevoie de transfuzii solicită sânge de la donatori nevaccinați, o cerere dificil de onorat, având în vedere că centrele de transfuzie sanguină nu întreabă donatorii dacă au fost vaccinați și nu etichetează sângele în funcție de statutul vaccinal.

Sângele din SUA este ”incredibil de sigur”. Conspiraționiștii cer însă doar sânge ”nevaccinat”

Aceste cereri întârzie adesea îngrijirea și, în unele cazuri, dăunează sănătății pacienților, arată universitatea citată. Sistemele de sănătate trebuie să dezvolte acum politici standardizate, care să includă consiliere, pentru a gestiona aceste cereri.

Rezerva de sânge din SUA este ”incredibil de sigură”, dau asigurări cercetătorii CIDRAP. Donațiile sunt atent verificate pentru HIV și alți microbi potențial infecțioși. În plus, nu există dovezi că sângele de la persoane nevaccinate este mai sigur decât alte tipuri de sânge.

Cererile de „sânge nevaccinat” au crescut după lansarea vaccinurilor COVID-19, care au salvat aproximativ 20 de milioane de americani numai în primul lor an de utilizare, dar care au făcut obiectul unor dezinformări și teorii ale conspirației.

Centrul Medical al Universității Vanderbilt a primit 15 cereri de sânge nevaccinat între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, se arată în articolul universității din Minnesota. Vârsta medie a pacienților a fost de 17 ani. Mai mult de jumătate erau copii.

Riscurile donațiilor de sânge „directe”

Spitalele nu au nicio modalitate de a ști dacă sângele donat provine de la donatori vaccinați sau nevaccinați și nu există teste care să poată diferenția sângele persoanelor vaccinate de cel al persoanelor nevaccinate.

Acest lucru îi determină pe unii pacienți să solicite donarea de sânge de la anumite persoane, cum ar fi rudele, despre care știu că nu sunt vaccinate. Aceasta este o cerere riscantă, deoarece astfel de „donări directe” de la donatori pentru prima dată sunt mai susceptibile de a conține agenți patogeni potențial dăunători în comparație cu sângele colectat de la persoanele care donează în mod regulat, explică cercetătorii.

În cadrul unui studiu, 13 pacienți au primit sânge donat special pentru ei de către membrii familiei. Doi pacienți s-au îmbolnăvit mult mai grav după ce au refuzat o transfuzie cu sânge standard. Unul a dezvoltat anemie, care apare atunci când oamenii nu au suficient fier în sânge.

Celălalt a dezvoltat șoc hemodinamic, o afecțiune care pune viața în pericol, în care oamenii au un flux sanguin și o livrare inadecvate de oxigen către țesuturi, ceea ce poate provoca insuficiență multiorganică.

Aceste cazuri contestă afirmația unor activiști anti-vaccinare conform căreia insistența asupra sângelui de la donatori nevaccinați este „o adaptare benignă sau cu risc scăzut”, spun medicii.

Legislatorii din mai multe state - inclusiv Connecticut, Kentucky, Montana, Oklahoma, Tennessee și Wyoming - au încercat să impună accesul pacienților la transfuzii de sânge de la donatori nevaccinați.

În ianuarie, un legislator din Oklahoma a mers până la a propune ca statul său să își gestioneze propria bancă de sânge pentru a oferi donații de sânge de la persoane nevaccinate. Până în prezent, niciunul dintre proiecte de lege nu a fost adoptat.