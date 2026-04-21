Afirmația a fost făcută într-un interviu la Radio România Actualități, unde liderul social-democrat a criticat și actuala configurație guvernamentală, transmite Agerpres.

„A fost respinsă anul trecut când am început discuțiile în această coaliție, fiindcă și atunci a existat această variantă. Nu știu, haideți să vedem, n-aș exclude. (...) Și așa e un pic forțat sau sunt forțate regulile astea ale democrației când ai un premier de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum", a argumentat Grindeanu.

El a precizat însă că o astfel de soluție ar fi viabilă doar dacă „toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulțumească partidele" din coaliție. Grindeanu a dat asigurări că PSD va rămâne partener pentru proiectele din Parlament vizând absorbția fondurilor europene, adăugând că acestea sunt „lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice".

PSD, gata de moțiune de cenzură

În cazul în care Bolojan nu demisionează, PSD ia în calcul să depună o moțiune de cenzură sau să voteze una inițiată de alt partid, inclusiv AUR. „Mandatul primit ieri de la colegii mei este retragerea încrederii prim-ministrului Ilie Bolojan. Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă", a transmis Grindeanu.