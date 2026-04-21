În imagini se vede cum două persoane se îndreaptă în fugă spre mai multe mașini parcate și le taie, pe rând, cauciucurile cu un cuțit.

Dimineața, o femeie a sunat la poliție să anunțe că și-a găsit mașina cu anvelopele tăiate. Agenții au constatat la fața locului că în această stare sunt mai multe autoturisme - 14 la număr.

În urma verificărilor, au fost identificați doi suspecți de 23 și 33 de ani care au fost reținuți pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, bărbații ar fi fost băuți când au comis faptele.

Acum s-au ales cu dosar penal pentru infracțiunea de distrugere. Prejudiciul adus în acest caz depășește 10.000 de lei.