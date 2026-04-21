Șeful Executivului a calificat acțiunea social-democraților drept „iresponsabilă” și a acuzat că aceștia „lucrează la dinamitarea statului”.

Ilie Bolojan a transmis că va continua să asigure conducerea guvernului și că nu va ceda presiunilor politice. Separat, Dominic Fritz a anunțat că USR îl va susține pe prim-ministru.

După o ședință de trei ore, Ilie Bolojan a ieșit - alături de liderii partidului - în fața sediului din Modrogan la declarații. Premierul a criticat dur decizia PSD și le-a reproșat social-democraților că sunt iresponsabili.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Din vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre”.

Potrivit unor surse, în interiorul ședinței, premierul le-ar fi transmis celor din conducerea PNL că urmează o perioadă complicată. Executivul ar putea funcționa temporar în regim de interimat, până la o eventuală revalidare în Parlament. În plus, i-a avertizat pe liberali că nu trebuie să accepte rolul de „anexă” și nici să suporte singuri costurile guvernării, în timp ce PSD ar încerca să controleze din umbră deciziile.

Cele două scenarii luate în calcul de liberali după votul PNL

Corespondent Știrile ProTV: „Liberalii au două variante de lucru. Prima este continuarea guvernării printr-un executiv minoritar, însă pentru acest lucru ar fi necesară și susținerea altor partide politice. Cei de la UDMR au anunțat că nu vor accepta un guvern minoritar dacă acesta va avea susținerea celor din AUR. A doua opțiune luată în calcul este trecerea în opoziție, în cazul în care o eventuală moțiune de cenzură va fi votată de PSD și AUR”.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL: „În ceea ce privește alianțele electorale sau construcția politică, evident pentru noi cel mai ușor ar fi, dacă va fi nevoie, să ne orientăm către partide care sunt cel puțin mai de încredere decât a fost PSD”.

De partea cealaltă, USR anunță că rămâne ferm alături de premierul Ilie Bolojan. În contextul în care PSD își retrage miniștrii, partidul condus de Dominic Fritz va negocia cu liberalii pentru ca portofoliile rămase fără titulari să fie asigurate prin interimari din cele două formațiuni.

Dominic Fritz, președintele USR: „Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții”.

La rândul lor, cei din UDMR au anunțat că sunt deschiși la negocieri.