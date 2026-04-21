Liderii PNL ar urma să dea un vot de susținere pentru Ilie Bolojan, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

Ședința marți dimineață are loc într-un format mai larg, fiind prezenți parlamentarii, șefii de consilii județenele și primarii PNL. La Palatul Parlamentului făcându-și deja apariția Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

„Cert este că pe noi, în acest moment, ne preocupă guvernarea acestei țări și ca țara să nu fie lăsată în derivă. Și, în consecință, avem mecanismele constituționale prin care să continuăm guvernarea”, a declarat Emil Bolojan.

Întâlnirea liderilor liberali vine după ce luni seară, după votul PSD, a avut loc o altă ședință a conducerii. Președintele formațiunii a declarat la final că a luat act de „decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană” și a dat asigurări că își va continua mandatul.

„Am luat tact de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la sediul PNL.

El a precizat că în toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate, au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele.

„Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem lisipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”, a declarat Bolojan.