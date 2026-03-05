În aceste zile, londonezii au avut parte de o surpriză: Angelina Jolie a fost văzută în mijlocul mulțimii din districtul financiar Canary Wharf, cu părul blond.

Explicația este însă simplă: starul de la Hollywood se află acolo pentru filmările celui mai nou film al său, „Anxious People”. Întreaga zonă a fost transformată într-un adevărat platou de filmare, plin de camere și decorațiuni de Crăciun, care însă arătau puțin ciudat în luna martie.

Angelina chiar i-a făcut cu mâna, în mod conspirativ, uneia dintre fanele prezente, o dezvoltatoare în vârstă de 30 de ani, Neha.

„A fost o experiență incredibilă, mi-a făcut ziua mai frumoasă”, a povestit femeia, care a distribuit pe rețelele sociale un videoclip al întâlnirii, vizionat deja de peste două milioane de persoane.

Viitoarea comedie „Anxious People” este bazată pe cartea bestseller a lui Fredrik Backman și îi are în distribuție pe Angelina Jolie, Aimee Lou Wood și Jason Segel.