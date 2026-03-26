O anchetă efectuată în 2020 și 2021 arată că o rețea criminală a manipulat achizițiile publice de măști de protecție, dezinfectanți și alte consumabile medicale pentru spitale, școli și alte instituții municipale de stat, cu scopul de a favoriza furnizori prestabiliți, despre care se presupune că au făcut parte din schemă. Un total de 29 de proiecte au fost atribuite reprezentanților companiilor care erau membre ale grupului infracțional, care a folosit două firme de consultanță – de asemenea acuzate – pentru a redacta cererile și a elimina concurența.

„Prin controlul pregătirii documentelor pentru proiecte, firmele de consultanță au reușit să structureze cererile de finanțare într-un mod care a permis stabilirea achizițiilor la sumele maxime permise de autoritatea de gestionare, limitând astfel concurența reală și facilitând utilizarea abuzivă a fondurilor publice. Se susține, de asemenea, că firmele de consultanță au utilizat documente false sau inexacte”, arată Parchetul European.

Furnizarea echipamentelor medicale a fost finanțată prin programul „Asistență pentru redresare în favoarea coeziunii și a teritoriilor Europei” (REACT-EU). Se estimează că activitățile infracționale pentru care au fost acuzați suspecții au cauzat un prejudiciu de peste 9 milioane de euro bugetului UE.

Cazul a fost adus în atenție și în 2023, într-un reportaj România, te iubesc!.