Decizia vine în pofida avertizărilor Comisiei Europene, care consideră măsura ilegală şi contrară principiului egalităţii, relatează agenţia EFE.

Guvernul, format din populişti, social-democraţi şi ultranaţionalişti, dă asigurări că măsura este temporară şi o justifică prin dificultăţile de aprovizionare cu petrol ca urmare a închiderii oleoductului Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina.

În plus, creşterea preţurilor carburanţilor ca urmare a războiului din Iran face ca mulţi şoferi din ţările vecine să vină să alimenteze în Slovacia, unde motorina este mai ieftină.

Ministrul de Finanţe, Ladislav Kamenicky, a explicat că se doreşte să se evite transformarea Slovaciei „într-un punct de tranzit economic din străinătate".

Acest preţ al motorinei pentru şoferii străini a fost stabilit conform preţului mediu pentru acest combustibil în Republica Cehă, Polonia şi Austria, toate ţări vecine Slovaciei.

Comisia Europeană a transmis că această măsură este discriminatorie şi contrară dreptului UE şi că „va lua măsuri legale adecvate" pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare.