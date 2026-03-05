Decizia este pe latura civilă şi nu este definitivă.

Fetița în vârstă de patru ani a murit în 2014, la Spitalul din Huși. Copila a ajuns acolo cu o inflamație a epiglotei, spun anchetatorii, iar medicul pediatru care a preluat-o nu ar fi cerut la timp ajutor pentru a o transfera într-un spital de grad superior.

În plus, salonul în care a internat fetița nu avea dotarea necesară pentru salvarea ei.

După moartea fetiței părinţii au dat în judecată spitalul şi pe medicul pediatru. Însă dosarul penal a fost clasat patru ani mai târziu. Familia a mers, totuşi, mai departe, pe latură civilă. Așa că, în 2024, Judecătoria Huşi a dat o hotărâre prin care a stabilit daune de 240 de mii de euro.

Părinţii au atacat decizia şi miercuri Tribunalul Vaslui a dat o nouă hotărâre, cu sume majorate.

Chiar şi aşa, hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Iaşi.

Managerul spitalului Huşi a transmis pentru Ştirile Pro TV că aşteaptă motivarea instanţei şi că, în funcţie de asta, cel mai probabil va face apel.