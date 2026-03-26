„Unii oficiali americani consideră că o demonstraţie de forţă copleşitoare ar consolida poziţia Statelor Unite în eventualele negocieri de pace - sau, în caz contrar, i-ar oferi lui Donald Trump un temei pentru a proclama o victorie”, scrie Axios.

Astfel, ar fi analizate patru opţiuni: invadarea insulei Kharg, invadarea insulei Larak, cucerirea insulei Abu Musa şi, în cele din urmă, blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian pe malul estic al strâmtorii Ormuz.

„Armata americană ar fi elaborat, de asemenea, planuri de operaţiuni terestre în interiorul teritoriului iranian, cu scopul de a securiza uraniul puternic îmbogăţit stocat în instalaţii nucleare subterane”, adaugă Axios.

Trump afirmă că negociatorii Iranului sunt „ciudaţi”

Între timp, Donald Trump şi-a exprimat joi frustrarea faţă de abordarea Iranului în cadrul negocierilor, avertizând că timpul acordat pentru încheierea unui acord - cinci zile - se scurge.

Negociatorii iranieni sunt foarte diferiţi şi „ciudaţi”, declară preşedintele într-o postare pe Truth Social. „Ne „imploră” să încheiem un acord, ceea ce ar trebui să facă, având în vedere că au fost distruşi din punct de vedere militar, fără nicio şansă de revenire, şi totuşi declară public că doar „analizează propunerea noastră”, explică el.

„GREŞIT!!!”, subliniază Donald Trump folosindu-se de litere mari şi semenele de exclamare. „Ar fi bine să devină serioşi cât mai curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se va întâmpla asta, NU MAI EXISTĂ DRUM ÎNAPOI, şi nu va fi deloc plăcut!”, ameninţă Donald Trump.

Postarea lui Trump vine după ce, la începutul acestei săptămâni, el a declarat că SUA şi Iranul negociază încetarea conflictului, marcând o schimbare bruscă faţă de poziţia sa anterioară.

Avertismentul preşedintelui vine, de asemenea, în urma unor comentarii făcute miercuri, în care a spus că Iranul doreşte „foarte mult să încheie un acord”, dar negociatorilor „le este teamă” să o spună public, din cauza temerilor legate de repercusiunile interne.

Casa Albă a declarat că negocierile nu se află într-un impas, chiar şi după ce Teheranul nu a acceptat imediat un cadru de propuneri trimise de SUA pentru a pune capăt războiului. Oficialii americani au declarat pentru CNN că administraţia lucrează la organizarea unei potenţiale întâlniri în Pakistan, ca parte a eforturilor de a găsi o cale de ieşire din conflict.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a recunoscut că au fost schimbate nişte mesaje prin intermediari, dar şi-a exprimat scepticismul faţă de poziţia Washingtonului.

Luni, preşedintele Donald Trump a scris pe Truth Social că acordă un răgaz de cinci zile Iranului pentru negocieri, după ce în weekend ameninţase că va trece la bombardarea centralelor electrice ale Teheranului.