Prețurile carburanților astăzi, 26 martie 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Șoferii din România simt din nou efectele modificărilor de preț, odată cu actualizarea tarifelor la carburanți valabile astăzi, 26 martie 2026. Benzina și motorina au înregistrat noi valori la pompă, influențând costurile zilnice pentru cei care conduc.
Prețul benzinei în București
Șoferii din București au înregistrat în ultimele zile ușoare creșteri la prețul benzinei și motorinei. Pe 25 martie, cel mai ieftin litru de benzină se găsea la stațiile Socar și Petrom, cu 9,13 lei/litru, urmat de Lukoil (9,14 lei) și Rompetrol (9,17 lei). MOL vindea benzina cu 9,19 lei/litru, iar OMV rămânea cea mai scumpă stație, cu 9,26 lei/litru.
În ziua următoare, 26 martie, prețurile au urcat ușor: Lukoil a ajuns la 9,19 lei/litru, Socar și Petrom la 9,28 lei/litru, Rompetrol la 9,32 lei/litru, MOL la 9,34 lei/litru, iar OMV a rămas cea mai scumpă, cu 9,41 lei/litru.
Prețul motorinei în București
Și la motorină s-au înregistrat creșteri: pe 25 martie, cel mai ieftin carburant era la Petrom (9,81 lei/litru) și Socar (9,82 lei/litru), urmat de MOL (9,89 lei), Rompetrol (9,96 lei), OMV (9,97 lei) și Lukoil (10,21 lei). Pe 26 martie, prețurile au urcat: MOL – 9,99 lei, Petrom – 10,10 lei, Socar – 10,11 lei, Rompetrol – 10,13 lei, Lukoil – 10,21 lei și OMV – 10,26 lei/litru.
Astfel, într-o singură zi, benzina a înregistrat creșteri între 0,05 și 0,12 lei/litru, iar motorina între 0,10 și 0,29 lei/litru, ceea ce arată o tendință de scumpire treptată. Pentru șoferi, stațiile MOL și Lukoil continuă să fie printre cele mai accesibile pentru benzina respectiv motorina, în timp ce OMV rămâne cea mai scumpă opțiune.
