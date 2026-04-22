Andreea Marinescu împlinește 45 de ani: „Fiecare breaking news e un restart”. Povestea nevăzută din spatele ecranului

La 45 de ani, pe care îi împlinește pe 22 aprilie, Andreea Marinescu rămâne una dintre vocile constante ale Știrilor PRO TV, cu un parcurs care traversează mai bine de două decenii și jumătate de televiziune.

Dincolo de apariția familiară de pe ecran, jurnalista vorbește deschis despre ritmul, presiunea și transformările unei meserii care nu se vede întotdeauna din fața camerelor. Începuturile unei cariere construite pas cu pas Drumul ei în televiziune a început devreme, la 19 ani, imediat după terminarea liceului. A intrat rapid în redacția PRO TV și a trecut, pas cu pas, prin toate etapele: de la corespondent în Argeș, la reporter de noapte în București, apoi reporter de zi și, ulterior, în echipa de eveniment, acolo unde ritmul alert și mizele mari au definit stilul ei profesional. Un an de referință pentru cariera Andreei Marinescu a fost 2012, pe care îl descrie ca pe un adevărat carusel profesional: iarna istorică, protestele de stradă, referendumul pentru suspendarea președintelui, dar și momentul în care a primit propunerea de a deveni prezentator la Știrile Dimineții. În 2013, munca ei a fost recunoscută și internațional, printr-o nominalizare la premiile Emmy, pentru reportajele realizate în timpul ninsorilor din 2012.

Pasiunea pentru teren nu s-a stins Chiar și după trecerea în postura de prezentator, Andreea Marinescu nu a renunțat la teren. Spune că acolo își păstrează contactul direct cu realitatea și cu oamenii, un element esențial pentru echilibrul său profesional. Cu ocazia aniversării sale, jurnalista a acordat un scurt interviu pentru stirileprotv.ro, în care a vorbit despre lucrurile mai puțin vizibile din culisele meseriei. „Pe ecran totul pare perfect și simplu, mare lucru, citim niște texte, în spate însă nu e deloc așa. E foarte mult control…control asupra emoțiilor, asupra felului în care gestionăm ce simțim când citim un intro despre un subiect sensibil. Nu suntem roboți, suntem niște oameni care avem propriile trăiri ce însă trebuie reduse la a transmite informația corect și obiectiv. Și mai e ceva: de foarte multe ori updatăm știrile în direct. Primesc informații pe telefon și în timp real le verific și apoi le livrez… și totul pare natural și simplu… dar nu e.”

„Fiecare breaking news e ca un restart al poveștii mele” Privind înapoi, Andreea Marinescu recunoaște că anumite momente au redefinit felul în care își vede profesia. „Au fost mai multe momente care și-au pus amprenta asupra carierei mele: incendiul de la maternitatea Giulești, explozia din Rahova, zăpezile din 2012, multe de tot… fiecare m-a făcut să îmi dau seama de altceva și să îmbunătățesc altceva la mine ca jurnalist.” După atâția ani în televiziune, spune că încă există lucruri care o surprind — în special energia cu care continuă să se implice în fiecare subiect. „Ce mă surprinde și îmi place în continuare e că atunci când sunt pe teren sunt implicată 100%, trăiesc maxim ce se întâmplă, dozez totul ca să transmit informația, fiecare știre la care merg, fiecare eveniment, fiecare breaking news e ca un restart al poveștii mele cu jurnalismul. Nu știu exact de unde vine energia asta fantastică pe care o simt, adrenalina care pompează acolo permanent… probabil că asta e chimia pe care o am cu această meserie și asta mă ține atât de legată de ceea ce iubesc să fac. Mă surprinde mereu pasiunea pe care, după peste 25 de ani de meserie, încă o simt.” La 45 de ani, Andreea Marinescu rămâne un jurnalist conectat la ritmul unei profesii în continuă schimbare — una în care experiența nu înlocuiește presiunea, ci doar o face mai ușor de gestionat.

