Heather Locklear și Lorenzo Lamas, în prima lor poză oficială. Gluma lui despre căsătorie, în ziua când ea împlinea 65 de ani

„La mulţi ani reginei mele", a scris fostul actor din „Renegade”, în vârstă de 68 de ani. „M-am băgat să ajut, pentru că este singurul tort pe care îl vom tăia împreună", a scris el apoi în glumă, aparent făcând referire la tăierea împreună a tortului de nuntă.

În această fotografie, cuplul este surprins îmbrăcat în ţinute albe strălucitoare, iar Locklear poartă o pălărie de cowboy în timp ce taie împreună tortul de ziua ei.

Lorenzo Lamas şi Heather Locklear formează un cuplu din luna aprilie. Deşi au mai vorbit despre relaţia lor, prima fotografie oficială a apărut vineri, când actriţa din „Melrose Place” a împlinit 65 de ani, iar starul din „Falcon Crest” a publicat o postare jucăuşă de Instagram, scrie News.ro.

Postarea lui Lamas vine la aproape şase luni după ce un prieten al lui Locklear a confirmat pentru PEOPLE că actriţa avea o relaţie cu vedeta din „Falcon Crest”. Se pare că cei doi erau împreună de câteva luni, potrivit TMZ, care a relatat primul ştirea şi a publicat fotografii cu cuplul împreună în Las Vegas.

De atunci, cei doi şi-au exprimat public aprecierea reciprocă. La sfârşitul lunii aprilie, actorul a acordat un interviu pentru Fox News Digital şi a vorbit deschis despre găsirea iubirii alături de actriţă la mai bine de 40 de ani de la prima lor întâlnire, când au pozat împreună pe coperta revistei Playgirl.

„Răspunsul scurt este nu”, a spus Lamas când a fost întrebat dacă se aştepta ca acest lucru să se întâmple. „Adică, am trecut prin multe încercări şi eşecuri, iar ea este cea mai uimitoare femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată".

Apoi, la începutul lunii iunie, Locklear a vorbit pe scurt despre relaţia lor în cadrul unei apariţii la podcastul Hollywood & Divine, unde l-a numit pe Lorenzo „noul ei iubit" şi a vorbit deschis despre asta.

Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea, spune Heather

„Noul meu iubit este foarte... totul", a spus Locklear în cadrul podcastului. „Simt că, atunci când îi spun acestei persoane că o iubesc, de fapt spun: «Te iubesc, Doamne». Pentru că asta s-a întâmplat. Este voia lui Dumnezeu".

„Trăiesc cea mai frumoasă perioadă [din viaţa mea]", a adăugat ea.

Locklear, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din „Dynasty” şi „Melrose Place”, are o fiică, Ava Sambora, în vârstă de 28 de ani, împreună cu fostul soţ Richie Sambora. Locklear şi Sambora au fost căsătoriţi între 1994 şi 2007.

Locklear a fost căsătorită anterior cu Tommy Lee între 1986 şi 1993 şi logodită cu Chris Heisser timp de 5 ani, înainte ca cei doi să se despartă în mai 2025.

Lamas, care a jucat în „Falcon Crest” în anii 1980, are 6 copii. El are un fiu, A.J., în vârstă de 42 de ani, şi o fiică, Shayne, în vârstă de 40 de ani, cu regretata Michele Smith, cu care a fost căsătorit între 1983 şi 1985. Are o fiică, Paton, în vârstă de 37 de ani, cu Daphne Ashbrook, cu care a avut o relaţie între 1986 şi 1988; şi fiicele Alexandra, în vârstă de 28 de ani, Victoria, în vârstă de 26 de ani, şi Isabella, în vârstă de 25 de ani, cu Shauna Sand, cu care a fost căsătorit între 1996 şi 2002.

Actorul a mai fost căsătorit cu Victoria Hilbert între 1981 şi 1982; cu Kathleen Kinmont între 1989 şi 1993; cu Shawna Craig între 2011 şi 2018; şi cu Kenna Scott între 2023 şi 2025.