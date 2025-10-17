Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

Unii sunt acum în stare critică. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Peste 300 de pompieri și zeci de echipaje de la SMURD și Ambulanță au făcut tot ce a fost omenește posibil să ajute victimele. Sute de persoane au fost evacuate. Blocul se poate prăbuși în orice moment.

Explozia a avut loc la 9 și 8 minute, într-un bloc cu 8 etaje, de pe Calea Rahovei.

Locatar: „Locuiam acolo, la blocul unde a explodat. De ieri au oprit gazele pentru că s-a întâmplat ceva, a ieșit fum, că a ars un cablu. Am copilul acolo. La etajul 7 s-a dus plafonul și a ajuns la etajul 5... inițial am crezut că s-a prăbușit până jos, dar a rămas... copilul a rămas... mi-a făcut cu mâna, am strigat să mă lase să-l recuperez.”

Deflagrația a distrus etajele 5 și 6, însă și etajul 7 a fost afectat. Plafonul s-a prăbușit, pereții imobilului au fost spulberați de suflu, iar geamurile s-au făcut țăndări, inclusiv la blocurile din jur.

Corespondent Știrile ProTV: „Toată lumea aleargă spre locul intervenției. Sunt victime multiple și Planul Roșu a fost activat. Un copil e prins între dărâmături la etajul 7.”

Planul Roșu activat după explozie

La 9 și 15 minute a fost activat Planul Roșu de intervenție. 300 de pompieri, 21 de autospeciale și 30 de ambulanțe și echipaje SMURD interveneau la fața locului. Accesul în zonă a fost restricționat, iar circulația oprită.

Locatar: „Eram în casă, o bubuitură mare, a spart geamuri, tot.”

Locatar: „Am văzut dezastrul care s-a întâmplat cu blocul respectiv.”

Reporter: „Erau oameni înăuntru?”

Locatar: „Am văzut o femeie care făcea cu mâna și încă cineva mai era în aceeași încăpere... e un dezastru total.”

Cei care au trăit pe viu deflagrația povestesc că tragedia s-a produs din cauza unei acumulări de gaze, semnalată încă de joi.

Locatar: „A făcut un scurt în bloc, au venit și au plecat. Nu au făcut nimic.”

Reporter: „Nu au oprit?”

Locatar: „Nu, și a sărit în aer acum tot blocul. Eu stau la etajul 4 și s-a ales praful de absolut orice.”

Printre victime se află și o tânără însărcinată

Echipele de căutare-salvare au stabilit că 3 persoane au murit, între care și o tânără însărcinată prinsă sub dărâmături. O altă femeie ar fi căzut în gol un etaj, după ce s-au sfărâmat planșeele.

Locatar: „Mulțumim lui Măicuța Domnului că ne-a salvat, că totul se repară, numai viața omului nu.”

Locatar: „Ăia de la 8 au căzut cu patul până la etajul 5. Cică e binișor, e în viață, dar are nu știu ce probleme.”

Corespondent Știrile ProTV: „Inclusiv apartamentele din blocul aflat în vecinătate au fost afectate. Vedeți, la etajele 1, 2, 3, 4 și 5 geamurile au fost sparte, atât de puternică a fost explozia.”

Pompierii au intervenit din exterior în interior cu ajutorul autospecialelor de lucru la înălțime. Există temeri că blocul se poate prăbuși, iar peste 100 de locatari au fost evacuați.

Operațiunile de căutare-salvare au fost oprite în jurul orei 15. În timp ce clădirea arăta de parcă ar fi fost lovită de o rachetă, de jur împrejur sunt mormane de moloz, ca după un bombardament.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a deschis un dosar penal in rem pentru distrugere din culpă urmată de dezastru.

