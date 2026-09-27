Sute de oameni au ajuns deja la Catedrala Mitropolitană. Unii vin pentru prima dată, alții se întorc an de an, convinși că efortul și orele petrecute la rând le aduc pace. Baldachinul sub care va sta, de pe 8 octombrie, racla cu moaștele sfintei este deja pregătit pe esplanada Mitropoliei.

În jurul Catedralei Mitropolitane s-au adunat deja sute de oameni. Unii s-au așezat la rând și își vor păstra locul până la începerea procesiunii. Alții spun rugăciuni în biserică, în fața raclei cu moaștele Sfintei Parascheva. Este momentul de liniște al familiilor cu copii și al celor prea bolnavi sau prea slăbiți să facă față aglomerației din următoarele zile.

Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Ei vin la Catedrală ca într-o mare îmbrățișare. Parcă sufletul lor se simte acasă aici, la Iași.”

Între timp, primele autocare sosesc la Iași. Au fost cazați gratuit la o biserică din centrul orașului, iar gazdele i-au primit cu sarmale, fripturi și cozonaci proaspeți. Peste 40 de localuri și restaurante le vor împărți gratuit mâncare credincioșilor, în timpul pelerinajului.

Elena Pădurariu, proprietar restaurant: „Am îmbrățișat cu drag ideea, ne-am simțit minunat anul trecut și știu că am dat în jur de 200 de porții. Anul ăsta preconizăm și mai mult.”

Debutul oficial al pelerinajului este programat abia joi, 8 octombrie, la 6 dimineața. Moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, vor pleca în procesiune în jurul Catedralei, iar o oră mai târziu vor fi așezate în baldachin.