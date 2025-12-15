Iarna în care românii au rămas captivi în propriile case, îngropate în zăpadă până la acoperiș. „Nu mai văzusem așa ceva”

Iarna grea din 2012 a rămas pentru Andreea Marinescu momentul în care a filmat cel mai puternic reportaj din cariera sa: case îngropate cu totul în nămeți până la acoperiș, și oameni izolați cu zilele.

În Ialomița, într-una dintre cele mai lovite zone, zăpada acoperise nu doar drumurile , ci si case întregi, cu oamenii dinăuntru cu tot. Zeci de suflete au rămas izolate zile întregi sub nămeți. Printre ei, și o bătrână bolnavă, la are SMURD-ul nu ajunsese încă.

Materialul filmat acolo avea să devină nu doar “prima știre” în acea seară, dar și una din nominalizările la Premiile Emmy din acel an.“

Nu mai filmasem niciodată așa ceva. Și nu mai văzusem niciodată așa ceva”, își amintește Andreea.

Reportajul filmat în ianuarie 2012, poate fi urmărit aici.



Echipa Pro TV se deplasa cu greu între troiene și mașini blocate, filmând oameni disperați care încercau să-și sape singuri poteci prin zăpadă înghețată.

„Eram atât de uimiți amândoi de ce filmasem și ce văzusem acolo și cum erau oamenii ăia, cum trăiau sub zăpadă… Nu era ceva ce întâlneai iarna în mod frecvent în România”, spune Andreea. L-a întrebat imediat pe operator dacă a filmat tot, știind că era ceva ce nu vezi prea des în viață.

Când a ajuns în redacție, știa că materialul este puternic.

„Am venit în redacție și am zis ‘am prima știre’. De obicei nu zici când intri într-o redacție de știri ‘am prima știre’, nu te lauzi cu asta. Dar era atât de spectaculos ce reușiserăm să filmăm încât nu mai era niciun dubiu.”

Confirmarea a venit imediat de la producătorul general, imediat ce a văzut imaginile.

Pentru Andreea Marinescu, anul 2012 a fost un carusel profesional: de la iarna istorică, la protestele de stradă, la referendumul pentru suspendarea președintelui, până la vestea care avea să-i schimbe cariera - avea să devină prezentator la Știrile Dimineții, alături de Mihai Dedu și de Lavinia Petrea.

