„Într-o zi, Gisele, care este pasionată de astrologie, practic s-a uitat la stele şi i-a spus lui Tom: «Nu mai suntem compatibili»", povesteşte o sursă apropiată lui Brady autorului Lars Anderson în viitoarea sa carte, „Brady: An American Story and the Price of Greatness”, care a fost obţinută de Daily Mail vineri, scrie News.ro.

„Şi, pur şi simplu, a pus capăt relaţiei", scrie Anderson în carte despre căsnicia lor care se destrăma.

Potrivit lui Anderson, dorinţa lui Brady de a-şi continua lunga carieră în fotbalul american a pus la grea încercare căsnicia lor, Bündchen insistând, se pare, ca fostul ei soţ să se retragă încă de la Super Bowl-ul din 2017, când New England Patriots i-au învins pe Atlanta Falcons.

Potrivit lui Anderson, ea s-a repezit pe teren pentru a sărbători victoria echipei Patriots şi cel de-al şaselea titlu de campion al Super Bowl câştigat de Brady. Cu toate acestea, în loc să-l felicite pe quarterback, ea ar fi spus: „Oare acum ar fi momentul perfect să te retragi?".

Mai târziu în acea zi, Bündchen, în vârstă de 46 de ani, l-ar fi întrebat din nou pe Brady, în vârstă de 49 de ani, despre retragere, la care acesta ar fi răspuns: „Păcat, iubito. Mă distrez prea bine acum".

La câteva săptămâni după marele meci, cuplul a plecat în vacanţă împreună cu Jay Feely, fostul coechipier al lui Brady de la Michigan Wolverines, din perioada în care acesta a studiat la Universitatea din Michigan.

„Ea avea nevoie ca el să fie prezent când era acasă”

Anderson citează un interviu anterior cu Feely, în care acesta din urmă a declarat că Bündchen voia ca el să încerce să-l convingă pe Brady să se retragă, ca un act de leadership pentru familia sa.

„Era extrem de serioasă", i-a spus Feely anterior lui Greg Bishop de la Sports Illustrated. Feely a explicat că, în schimb, i-a spus lui Brady: „Joacă cât vrei tu".

În 2018, după ce Patriots au pierdut Super Bowl-ul în faţa echipei Philadelphia Eagles, Bündchen ar fi scris o scrisoare serioasă către Brady, cerându-i să se implice mai mult în viaţa familiei, potrivit cărţii, care va apărea pe 29 septembrie.

„Ea avea nevoie ca el să fie prezent când era acasă, să nu răspundă la mesaje pe telefonul mobil care vibra neîncetat sau să nu retrăiască mental un meci", afirmă Anderson.

„Avea nevoie de mai mult ajutor cu copiii. Avea nevoie de şansa de a dormi până târziu măcar câteva zile pe săptămână. Avea nevoie de mai mult timp pentru propria carieră".

Un fost coechipier al lui Brady îi spune lui Anderson că Bündchen era „o vedetă internaţională mai mare" decât sportivul şi că „începuse să se sature să-şi trăiască viaţa" după programul lui.

Unul dintre prietenii lui Brady, care este şi el un fost jucător de fotbal american, reflectează asupra potenţialelor provocări ale căsătoriei cu el.

„Tipul se trezeşte în zori, se gândeşte toată ziua la un meci care îi este străin soţiei sale, vine acasă şi se culcă în fiecare seară la ora nouă", spune prietenul, potrivit lui Anderson. „Nu poate să mănânce în oraş sau să iasă fără să provoace o scenă. Tot ce pune în gură are gust de rahat. Întregul stil de viaţă trebuie să fi devenit obositor pentru Gisele".

Brady a jucat pentru Patriots între anii 2000 şi 2019, înainte de a semna cu Tampa Bay Buccaneers în 2020. Brady a rămas la Buccaneers timp de doi ani, înainte de a-şi anunţa retragerea în februarie 2022. Cu toate acestea, el a revenit pe teren în luna următoare.

Gisele a fugit în Costa Rica după ce Tom a decis să revină pe teren

„Mi-am dat seama că locul meu este încă pe teren şi nu în tribune", a scris Brady pe X (fostul Twitter) la acea vreme. „Va veni şi momentul acela. Dar nu este acum".

Anderson explică faptul că, deşi Bündchen l-a susţinut public pe Brady, ea a fost supărată de decizia lui şi a fugit pentru scurt timp în Costa Rica, lăsându-l pe el distrus.

Anderson citează conversaţii cu foştii antrenori şi coechipieri ai lui Brady, amintind cum acesta a slăbit, părea distras şi şi-a pus la îndoială decizia de a reveni din retragere la întoarcerea în cantonamentul de pregătire din acel sezon.

Reprezentanţii lui Brady şi Bündchen nu au putut fi contactaţi imediat de Page Six pentru a oferi un comentariu.

În cele din urmă, Brady şi Bündchen şi-au anunţat divorţul pe 28 octombrie 2022, declarând că prioritatea lor era să se concentreze asupra copiilor lor: Benjamin, în vârstă de 16 ani, şi Vivian, în vârstă de 13 ani.

„Ne-am îndepărtat unul de celălalt şi, deşi este, desigur, dificil să trecem prin aşa ceva, mă simt norocoasă pentru timpul petrecut împreună şi îi doresc lui Tom numai bine întotdeauna", a scris modelul pe Instagram la acea vreme.

De atunci, Bündchen s-a recăsătorit cu instructorul de jujitsu Joaquim Valente în decembrie 2025, cei doi având un băieţel de 1 an.

În ceea ce-l priveşte pe Brady, de atunci a fost asociat cu modelul Irina Shayk şi cu vedeta de pe internet Alix Earle. Tom mai are un copil, Jack, născut în 2007 din relaţia cu actriţa Bridget Moynahan.