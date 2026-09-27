Într-un interviu acordat pentru New York Times, cu ocazia promovării noii sale cărţi de memorii, The Steps, care va apărea pe 29 septembrie, Stallone a reflectat asupra modului în care s-a schimbat relaţia sa cu propriul corp de-a lungul carierei.

În perioada de glorie a francizelor Rocky şi Rambo, actorul a devenit cunoscut pentru fizicul său excepţional de musculos.

„A devenit ceva foarte intim, s-ar putea spune. Era armura mea. M-am uitat la Rocky: un tip foarte armonios, cu un aspect foarte normal. Apoi mi-am spus: cred că personajul ar începe să devină puţin mai vanitos. Iar în Rambo, joci rolul unui războinic, aşa că ai fi puţin mai animalic. Nu ai fi atât de elegant”, a spus el. „Am început să mă gândesc: modelează-ţi corpul ca al unui jaguar, al unei feline. Nu mare ca al lui Arnold [Schwarzenegger], ci mai sălbatic şi agresiv, foarte suplu şi atletic.”

Dar Stallone a spus că, în cele din urmă, a devenit o obsesie, ceea ce l-a determinat să sufere de bulimie în timpul filmărilor la Rocky III.

„Apoi a devenit o obsesie. Una foarte gravă. Am ajuns în punctul în care am devenit bulimic. Aţi auzit-o aici prima dată. Am ajuns la 2,6% grăsime corporală când filmam Rocky III şi nu puteam să ţin nimic în stomac. Sau nu voiam să ţin nimic în stomac, pentru că devenisem atât de obsedat să rămân la acel nivel de formă fizică, literalmente un fel de cult obsesiv al corpului. Şi nimeni nu reuşeşte asta fără aditivi şi medicamente, punct. Nu-mi pasă ce spun alţii.”, a afirmat el.

Când a fost întrebat dacă lua steroizi pentru a-şi atinge fizicul dorit, Stallone a confirmat că da.

„Oh, Doamne, trebuie să o faci. Dar o faci cu tact — şase săptămâni de antrenament, şase săptămâni de pauză. Oamenii zic: «Oh, nu ajungi aşa în mod natural». Nu, nu ajungi. Dar asta mi-a lăsat şi urme teribile”, a spus el.

Stallone a spus că relaţia sa cu propriul fizic a început să se schimbe când a acceptat un rol diferit în filmul din 1997 Cop Land.

„Abia când am jucat în Cop Land, când a trebuit să interpretez cel mai slab tip din încăpere — parţial surd, supraponderal - m-am simţit oarecum eliberat”, a spus Stallone.

„Apoi lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată şi pur şi simplu am căzut în dizgraţia Hollywoodului. Dar da, mi-am abuzat corpul. Am suferit nouă operaţii la spate, două la umăr, trei fuziuni vertebrale la gât. Totul e ţinut laolaltă cu sârmă de balotat, dar tot vreau să rămân în formă.”

Privind înapoi, Stallone a spus că nu-şi mai vede fizicul ca pe armura care era odată şi îşi doreşte să-şi fi tratat corpul altfel.

„Dacă aş putea să o iau de la capăt, aş spune: «Lasă pe altcineva să poarte stindardul şi nu-ţi face singur cascadoriile»”, a spus el. „Nu ştiu ce m-a apucat să mă rănesc tot timpul.”