„Ei vor să fim demobilizați. Să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile așa cum sunt, în timp ce ei continuă să își facă de cap”, mai spune Mureșan. El promite că în zilele următoare va prezenta „o viziune pentru țara noastră”, făcând astfel „primul pas” spre o Românie „modernă”, „prosperă”, „dreaptă” și „sigură”. În opinia sa, românii au plecat în străinătate „pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara”, potrivit News.ro.

„Ei vor să fim demobilizați. Să credem că nu se poate schimba nimic în România, să acceptăm lucrurile așa cum sunt, în timp ce ei continuă să își facă de cap. Nu acceptăm asta și nu stăm deoparte. Vom schimba lucrurile în România!”, afirmă premierul desemnat Siegfried Mureșan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Premierul desemnat promite că în zilele următoare va prezenta „o viziune pentru țara noastră”.

„Vrem o Românie modernă, o Românie prosperă”

„Facem primul pas. Vrem o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură”, adaugă Mureșan.

În opinia sa, românii au plecat în străinătate „pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara”.

„De aceea, ei nu se vor întoarce acasă doar pentru prime, granturi sau alte stimulente. Se vor întoarce când vor găsi în România ceea ce au găsit în țările în care trăiesc: spitale care funcționează, locuri de muncă bine plătite și un stat eficient, care îi respectă. O țară în care poți reuși prin muncă”, explică Siegfried Mureșan.

Măsuri pentru românii care vor să se întoarcă în țară

El mai spune că programul său de guvernare conține „măsuri concrete” pentru cei care vor să se întoarcă: un ghișeu unic digital pentru toate formalitățile de revenire; recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor; sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri; microcredite și granturi pentru cei care investesc în România; sprijin pentru copiii românilor din diaspora.

„Dar aceste măsuri nu pot înlocui reforma de fond de care România are nevoie. Mulți vor să se întoarcă. Datoria noastră este să construim România în care să te bucuri să vii acasă: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură”, încheie premierul desemnat.