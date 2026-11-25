Pompierii români, locul al treilea în lume la descarcerare și acordarea primului ajutor
Pompierii români sunt pe locul al treilea în lume la intervențiile de descarcerare și acordarea primului ajutor.
Sursa: ProTV
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Salvatori din București, Ilfov, Covasna și Mureș au reprezentat cu succes țara noastră la o competiție mondială de profil, care a avut loc în Brazilia, la Rio de Janeiro. Pentru a obține acest rezultat, pompierii au concurat cu 72 de echipe din aproximativ 20 de țări.
Așa au fost întâmpinați salvatorii români la sosirea în țară. Concursul a durat patru zile și a inclus simulări ale unor accidente rutiere, de muncă sau ale unor căderi de la înălțime.
Valentin Cimpoeru, ISU București-Ilfov: „Este o pregătire continuă, multă muncă, seriozitate și ne place ceea ce facem. E ceva frumos.”
Andrei Ionică, ISU București-Ilfov: „A fost prima experiență de acest gen și totul a fost la superlativ. Am încercat să adun cât mai mult din experiența lor și să învăț cât mai mult de la ei.”
Campionatul a avut și o probă surpriză de triaj, în cazul incidentelor cu multe victime, pentru care pompierii români au făcut echipă cu cei din Scoția. Împreună, au gestionat un scenariu complex – un accident cu 10 victime – în doar 18 minute. S-au întors acasă cu premiul întâi la această probă. În clasamentul general, au obținut locul al treilea.
Lucian Tătaru, ISU București-Ilfov: „Suntem mândri că am pus România pe harta internațională. A fost o experiență frumoasă, utilă, am legat prietenii și, cel mai important, ne-am dezvoltat noi capabilități.”
Colonel Alexandru Cătălin Neguțu, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, șeful delegației României la World Rescue Challenge: „Noi ne antrenăm încă din anul 2012, când România a devenit membră în World Rescue Challenge. Este o muncă zilnică, atât prin activitatea pe care ei o desfășoară la intervenții, cât și prin antrenamentele pe care, de cele mai multe ori, le fac în timpul lor liber. Ne confirmă faptul că putem să intervenim la standarde de cea mai înaltă calitate.”
Este al cincilea an consecutiv în care România obține premii la această competiție.
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