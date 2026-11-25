Iarna a pus stăpânire pe România. Camioane blocate și șoferi care abia au reușit să înainteze prin nămeți
Iarna se instalează comod la noi în țară! Primele zăpezi s-au așternut consistent în zonele de munte și au dat peste cap traficul pe mai multe drumuri.
Sursa: ProTV
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Dintre șoferii care au circulat pe DN18, în județul Maramureș, nu puțini au fost cei care s-au văzut nevoiți să tragă pe dreapta. S-a mers greoi și pe DN10, în nordul județului Buzău, unde a nins ore în șir. Până la ora 8:00, a fost cod galben de viscol în Carpații Orientali și de Curbură.
În Pasul Gutâi, ninsoarea viscolită a dat peste cap planurile multor șoferi de camion.
Șofer: „Ne-am oprit, că nu mai merge, gata. Am rămas împotmoliți, dar... norocul că am apucat să intru în parcare. Rămân până dimineață, că nu-i... Îi destul de rău. În sus au rămas colegii împotmoliți, din ce am auzit prin stație.”
Șofer: „Ninge abundent. Ninge... ninge și, a, nu știu, ori nu-i... Stați acasă, nu vă porniți la drum.”
Reporter: „Aveți cauciucuri de iarnă, tot ce trebuie?”
Șofer: „Noi-nouțe, noi-nouțe. Și tot nu fac față. E încărcătura foarte mare, 20 de tone. Așteptăm să vină drumarii, să curețe, să mai dea cu un pic de sare. Am sunat să ne aducă și lanțurile. Și dacă nu, până dimineață, pauză.”
Nici autoturismele nu au scăpat de probleme
Nici conducătorii de autoturisme nu au scăpat de probleme.
Șoferiță: „Se circulă foarte greu. A fost și a curățat drumul, dar nu se vede. Ninge, ne chinuim să urcăm și nu putem.”
Reporter: „Ați rămas blocată?”
Șoferiță: „Da, da.”
Reporter: „Ați patinat tare?”
Șoferiță: „Da.”
Șofer: „Foarte greu.”
Drumarii au intervenit continuu
Utilajele de deszăpezire au intervenit la foc continuu, însă, în fața viscolului, efortul părea invizibil. Cu greu au înaintat și cei care transportă sare pentru drumari.
Șofer: „Foarte rău e drumul. Ninge foarte tare.”
Reporter: „Nu fac față mașinile?”
Șofer: „Nu, am văzut vreo 3 sau 4 mașini.”
Prima zăpadă din sezon a îngreunat traficul și la altitudine ceva mai mică. Pe Drumul Național 10, în nordul județului Buzău, a nins abundent mai multe ore. Drumarii au ieșit să curețe carosabilul și au împrăștiat material antiderapant.
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