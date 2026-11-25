Generează rezumat cu AI

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko se declară, într-un interviu acordat revistei franceze Le Point, pregătit să îl însoţească pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova „în calitate de garant al securităţii sale" pentru a discuta o soluţie la conflictul dintre Ucraina şi Rusia, scrie AFP.

„Dacă Zelenski doreşte, să vină la Moscova (...) Zelenski şi cu mine ne-am putea urca într-un avion şi am putea zbura la Moscova. În doi, eu fiind garantul securităţii sale şi al tuturor celorlalte aspecte. Aş putea să mă aşez alături de el, să zburăm la Moscova, să ne aşezăm la masă şi să discutăm", a declarat el într-un interviu care urmează să apară miercuri şi din care un fragment video, tradus de revistă, a fost publicat marţi seară.

„Dacă nu acceptă, să continue războiul, să plece el însuşi pe front cu un kalaşnikov şi să lupte. Războiul este în desfăşurare, trebuie oprit", a adăugat el.

Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a permis Moscovei să lanseze invazia la scară largă împotriva Ucrainei vecine în 2022, parţial de pe teritoriul său.

Belarusul condus de Lukaşenko este dependent de Kremlin din punct de vedere economic şi politic şi găzduieşte arme nucleare ruseşti pe teritoriul său.

Lukașenko: „Rusia avansează, încet. Oamenii mor, dar acesta este războiul”

„Oricum, depinde de noi trei să stabilim care va fi viitorul nostru, cel al Ucrainei, al Belarusului şi al Rusiei", a continuat liderul de la Minsk, declarându-se „sigur" că o soluţie la conflict ar fi găsită mai rapid între cele „trei popoare slave" decât prin negocieri care implică terţe părţi, cum ar fi europenii.

„Aici, în această regiune, cele trei principale popoare slave vor decide, istoric şi astăzi, modul în care vor trăi mâine. (...) Sunt sigur de asta, ne-am pune de acord mai repede decât cu voi asupra încheierii acestui război, asupra viitorului, asupra organizării", a pledat el.

De câteva luni, Kievul avertizează Belarusul împotriva unei implicări mai profunde în război. Aleksandr Lukaşenko se străduieşte să convingă că ţara sa nu va fi atrasă în conflict, conflict în care, potrivit lui, Vladimir Putin preia iniţiativa.

„Din punct de vedere militar, el câştigă. (...) Treptat, Rusia avansează, încet. Oamenii mor, dar acesta este războiul. Avansează treptat", a estimat el.

În timpul discuţiilor de la jumătatea lunii noiembrie dintre Ucraina şi Rusia la Abu Dhabi, sub egida Statelor Unite, Washingtonul a cerut, pentru prima dată, Ucrainei să cedeze teritorii Rusiei în schimbul aderării sale la NATO, potrivit preşedintelui ucrainean.