Potrivit sursei citate, autorităţile au fost anunţate despre eveniment prin numărul de urgenţă 112, la faţa locului fiind mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea Ciuc, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, din care unul cu medic, scrie Agerpres.

În urma incidentului, trei bărbaţi au suferit arsuri de gradul I, fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc.

Potrivit ISU Harghita, un bărbat de 25 de ani prezintă arsuri la nivelul feţei, spatelui şi a unui membru inferior, cel de 56 de ani are arsuri la nivelul feţei şi la un membru inferior, iar cel de 47 de ani prezintă arsuri la nivelul feţei.

În aceste momente, pompierii militari acţionează pentru neutralizarea şi diluarea substanţei, a mai transmis ISU Harghita.