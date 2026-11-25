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O eventuală reorganizare ar putea varia de la acordarea unui rol mai important Moscovei în deciziile de securitate până la menţinerea actualului sistem de alianţe şi instituţii, scrie POLITICO într-o analiză.

Preşedintele rus Vladimir Putin solicită de mai mulţi ani o revizuire a arhitecturii de apărare europene. Printre cererile sale se numără retragerea forţelor NATO şi acordarea unui rol central Rusiei în stabilirea regulilor de securitate pe continent. Aceste revendicări au fost formulate încă dinaintea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

În prezent, Donald Trump, care încearcă să obţină un acord pentru încheierea războiului, pare să împărtăşească o parte dintre aceste perspective.

„Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi stabilite separat de arhitectura de securitate europeană de după război. Cele două trebuie analizate împreună”, a transmis duminică Jared Kushner, emisarul lui Trump pentru negocierile de pace.

POLITICO a discutat cu 12 foşti şi actuali oficiali europeni, experţi în securitate şi diplomaţi NATO, mulţi dintre aceştia acceptând să vorbească sub protecţia anonimatului. Din discuţii au rezultat câteva principii considerate nenegociabile: Europa trebuie să participe la orice discuţie privind securitatea continentului, nicio decizie referitoare la aderarea Ucrainei la NATO nu poate fi luată unilateral, iar un nou acord nu poate fi încheiat înainte de sfârşitul războiului.

„Avem deja o ordine de securitate în Europa şi nu avem nevoie să o schimbăm”, a declarat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, într-un interviu.

POLITICO prezintă cinci scenarii posibile privind viitorul securităţii europene şi evaluează şansele de concretizare ale fiecăruia. Aceste variante nu se exclud însă reciproc.

1. Consolidarea rolului OSCE

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena, este una dintre puţinele structuri europene de securitate din care Rusia continuă să facă parte.

Documentul de la Viena al organizaţiei stabileşte o serie de măsuri menite să reducă riscurile militare. Printre acestea se numără obligaţia statelor de a notifica, cu cel puţin 42 de zile înainte, desfăşurarea unor activităţi militare la care participă 9.000 sau mai mulţi militari.

În eventualitatea unui acord de pace, OSCE ar putea oferi cadrul instituţional necesar pentru monitorizarea încetării focului, clarificarea unor aspecte tehnice ale negocierilor şi adoptarea unor măsuri de consolidare a încrederii, precum notificarea prealabilă a activităţilor militare, a explicat Ulrich Kühn, şeful departamentului de cercetare în domeniul controlului armamentului din cadrul institutului IFSH.

O astfel de perspectivă este susţinută şi de discuţiile purtate în această lună la Dublin, unde peste 40 de state au sprijinit iniţiativa privind „discuţii referitoare la mecanisme suplimentare de gestionare şi reducere a riscurilor, care să contribuie la stabilitatea Europei”, în eventualitatea unui acord de pace.

Principalul dezavantaj al OSCE îl reprezintă dimensiunea organizaţiei, care reuneşte 57 de state, precum şi procesul decizional considerat greoi, bazat pe obţinerea consensului, a declarat Sven Biscop, directorul programului Europa din cadrul Institutului Egmont.

Conducerea organizaţiei susţine însă extinderea rolului său în arhitectura de securitate europeană.

„Trebuie să folosim la maximum această platformă unică pentru a menţine dialogul, a restabili transparenţa, a reduce riscurile şi a gestiona tensiunile”, a declarat secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioğlu, pentru POLITICO.

„OSCE rămâne un forum esenţial pentru reconstruirea unei arhitecturi de securitate mai stabile şi mai previzibile în Europa”, a adăugat acesta.

2. Relansarea Consiliului NATO-Rusia

O altă variantă luată în calcul este relansarea Consiliului NATO-Rusia, un mecanism de cooperare suspendat în prezent. Ideea este susţinută de Jared Kushner.

Înfiinţat în 2002, Consiliul oferea un cadru pentru consultări, reducerea riscurilor şi adoptarea unor decizii comune. Activitatea sa a dus la încheierea unor acorduri limitate, printre care unul privind salvarea reciprocă a echipajelor submarinelor şi planuri comune de combatere a terorismului.

Consiliul putea adopta decizii prin consens în ceea ce priveşte propria activitate, însă Rusia nu beneficia de drept de veto asupra hotărârilor NATO sau asupra politicilor de apărare ale statelor membre.

Ultima reuniune a avut loc cu o lună înainte de declanşarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Ulterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că acest format este „mort”.

NATO păstrează totuşi o linie de comunicare cu şeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov. Contactele sunt însă rare, în principal din cauza refuzului Moscovei de a participa la dialog, potrivit unui diplomat NATO şi unui oficial al Alianţei.

Atunci când au loc astfel de schimburi, „conţinutul discuţiilor constă mai degrabă în monologuri paralele”, a explicat diplomatul.

Relansarea Consiliului NATO-Rusia după încheierea unui acord de pace ar putea contribui la prevenirea escaladării tensiunilor, au declarat alţi doi diplomaţi ai Alianţei. Aceştia au avertizat însă că o asemenea iniţiativă trebuie tratată cu prudenţă, întrucât ar putea conferi Rusiei un plus de legitimitate pe scena internaţională.

3. Un nou pact de securitate pentru Europa

Un alt scenariu luat în calcul este încheierea unui acord amplu de securitate la nivel european, care să valorifice instituţiile existente sau chiar să le înlocuiască integral. O asemenea iniţiativă ar putea întâmpina însă cea mai puternică opoziţie din partea aliaţilor Ucrainei.

Un nou pact ar putea avea şi avantaje, consideră Sven Biscop, de la Institutul Egmont. Acesta ar permite adaptarea cadrului de securitate la noile realităţi geopolitice, precum aderarea Finlandei şi Suediei la NATO, aspiraţiile Ucrainei de a deveni membră a Uniunii Europene şi apariţia unor noi riscuri militare, inclusiv cele generate de inteligenţa artificială.

„Geopolitica s-a schimbat (...) aşa că nu putem pur şi simplu să reluăm lucrurile de unde le-am lăsat. Va trebui să renegociem”, a afirmat acesta.

Un nou tratat ar putea alimenta însă temerile statelor europene că Rusia ar obţine o influenţă prea mare asupra deciziilor privind securitatea continentului.

„Nu există absolut niciun motiv pentru a pune sub semnul întrebării alianţele existente. Nu vom discuta astfel de chestiuni”, a declarat săptămâna trecută ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

O propunere şi mai greu de acceptat pentru statele europene este cea a Rusiei privind încheierea unor acorduri bilaterale cu fiecare stat membru NATO în parte.

„Acestea ar putea fi acorduri bilaterale care (...) să îndeplinească criteriile unor pacte de neagresiune reciprocă”, a declarat la începutul acestei luni Alexei Drobinin, şeful departamentului de planificare a politicii externe din cadrul Ministerului rus de Externe.

Pentru NATO, o asemenea abordare este „complet inacceptabilă”, a avertizat un diplomat al Alianţei. Potrivit acestuia, acordurile individuale ar putea permite Moscovei să creeze disensiuni şi să slăbească unitatea dintre aliaţi.

O variantă mai limitată este propunerea Washingtonului ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului NATO.

Moscova respinge însă şi această perspectivă. Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a calificat vineri propunerea drept „o opţiune inacceptabilă pentru noi”.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere clarificări privind modul concret în care ar urma să funcţioneze aceste garanţii.

„Când vorbim despre garanţii similare articolului 5, avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce ţări vor sprijini Ucraina dacă aceasta va fi atacată din nou? Ce vor face concret partenerii noştri ca răspuns? Ce trupe vor fi staţionate în prealabil pe teritoriul nostru? Cât vor costa toate acestea? Şi vor funcţiona cu adevărat?”, a declarat Zelenski luni, în faţa Adunării Parlamentare a NATO.

4. UE şi Rusia, un nou canal de dialog

Uniunea Europeană a avut în trecut un mecanism oficial de cooperare cu Rusia, instituit prin Acordul de Parteneriat şi Cooperare din 1997.

Consiliul Permanent de Parteneriat organiza reuniuni ministeriale dedicate securităţii externe, justiţiei, cercetării şi problemelor economice. În cadrul acestui mecanism au fost încheiate inclusiv acorduri privind facilitarea regimului vizelor şi cooperarea la frontiere. Activitatea sa a fost suspendată în urma anexării Crimeei de către Rusia, în 2014.

Competenţele Uniunii Europene în domenii precum comerţul, sancţiunile, regimul vizelor şi gestionarea frontierelor îi oferă Bruxellesului instrumente de negociere şi o anumită flexibilitate în stabilirea relaţiilor cu Moscova după război. Un diplomat european a atras însă atenţia că UE are atribuţii limitate în materie de securitate.

„Atât timp cât un astfel de format va fi perceput ca o modificare a actualei arhitecturi de securitate din Europa, nu va avea şanse să fie acceptat. Va trebui să fie prezentat ca o anexă la arhitectura actuală”, a explicat diplomatul.

O eventuală reluare a relaţiilor economice şi energetice cu Rusia ar implica, la rândul său, riscuri importante, a avertizat Ulrich Kühn.

„Nu vrei să accelerezi la maximum şi să permiţi din nou fluxului de gaze ruseşti să circule, pentru că te-ai face foarte vulnerabil. Acest proces va necesita timp (...) Măsurile de consolidare a încrederii şi a securităţii trebuie să vină mai întâi”, a afirmat acesta.

Negocierile privind viitorul securităţii europene nu se vor limita însă la dialogul dintre Bruxelles şi Moscova.

„Orice discuţii semnificative privind cadrul de securitate al Europei pot avea loc numai după obţinerea unui armistiţiu în Ucraina (...) în special împreună cu aliaţii NATO şi statele membre ale UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

5. Europa păstrează actuala arhitectură

Menţinerea actualului sistem de securitate european este considerată de oficiali drept scenariul cel mai probabil, chiar dacă Moscova a transmis în repetate rânduri că nu îl acceptă.

Unul dintre motive este că principalele alianţe militare şi economice ale Europei au funcţionat dintotdeauna fără participarea Rusiei, a explicat Sven Biscop.

„Există o singură Uniune Europeană şi o singură NATO, organizaţii din care Rusia nu poate face parte. Asta înseamnă că, din punct de vedere geopolitic, Rusia este acum un vecin al Europei. Nu vom putea concepe niciodată o arhitectură de securitate care să ne permită să luăm decizii împreună”, a declarat acesta.

Biscop consideră că menţinerea situaţiei actuale nu reprezintă o soluţie favorabilă şi ar putea genera instabilitate pe termen lung. Cu toate acestea, cererile Moscovei fac ca acest scenariu să fie unul foarte probabil.

„Nu este un scenariu bun (...) va fi foarte instabil”, a afirmat expertul, adăugând că, „având în vedere cererile nerealiste ale Rusiei, este destul de probabil să ajungem în această situaţie”.

Un diplomat NATO a formulat o concluzie şi mai tranşantă, punând sub semnul întrebării disponibilitatea Moscovei de a respecta eventualele înţelegeri: „Rusia a ignorat complet toate acordurile de pace încheiate în ultimii 30 de ani. Dacă vrei să reconstruieşti un dialog, trebuie ca ambele părţi să fie de acord asupra condiţiilor acestuia. Nu poate exista o singură parte care să stabilească termenii – asta ar însemna să vorbeşti de unul singur”.