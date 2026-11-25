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Arhitectura normală din cavitatea orală se pierde după ce pierdeți un singur dinte. Așa apar forțe total dezechilibrate, care afectează restul dinților.

Imaginea radiologică a maxilarelor arată pierderile osoase și dentare. De asemenea, indică medicului specialist ce dinți sunt de păstrat și au nevoie doar de îmbunătățiri.

Dr. Bogdan Moaleș, medic specialist estetică și protetică dentară: „Și atunci, unii vor avea fațete, unii vor avea coroane, unii coroane pe implant și unii punți pe implant”.

Coroanele dentare presupun șlefuirea dinților vulnerabili – 360 de grade. Fațetele dentare privesc partea din față a dinților, vizibilă, sau cea din spate. Fațetele pe partea posterioară a dinților reglează funcția de masticație.

Fațetele dentare nu presupun extracția nervului

Dr. Anca Rusu, medic specialist chirurgie dento-alveolară: „Fațetele dentare, aceste mici piese delicate, se pun în mod normal pe suprafața anterioară a dintelui, dar există situații mai rare în care se pot aplica pe suprafața posterioară a dintelui – dacă există o mușcătură incorectă sau abraziuni acide, fața interioară a dinților s-a pierdut, s-a modificat, ceea ce duce la o mușcătură instabilă sau incorectă – acest lucru se poate restaura cu aceste fațete”.

Dr. Bogdan Moaleș, medic specialist estetică și protetică dentară: „Atunci când mestecăm, noi trebuie să facem niște contacte cu dinții de jos – trebuie să se unească cu dinții de sus. E mai bine pentru pacient să îi îmbraci doar partea internă a dintelui, care nu se vede, nu are o funcție estetică, dar masticator ajută”.

Fațetele dentare nu presupun extracția nervului dintelui, care are nevoie doar de ajutor funcțional.