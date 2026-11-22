Este o piață pe care „companiile aeriene o iau foarte în serios, la fel ca și studiourile de film”, a declarat pentru AFP Terry Steiner, președinta Terry Steiner International, cel mai mare distribuitor independent de conținut pe piața divertismentului la bordul avioanelor, potrivit Agerpres.

În 1993, când a fost înființată Terry Steiner International, companiile aeriene ofereau în principal filme de succes, adesea difuzate pe ecrane comune amplasate în partea din față a cabinei. Dar tehnologia a dus la apariția serviciilor personalizate. Cu ecrane individuale la fiecare scaun și un meniu care oferă filme, televiziune, muzică și jocuri, divertismentul la bord a devenit o parte aproape indispensabilă a călătoriilor aeriene.

„Uneori, oamenii se uită la același film iar și iar, pentru că îi face să se simtă bine. Dar alții vor să vadă ceva nou și se gândesc: «Oh, am ratat filmul ăla din cinematografe și chiar voiam să-l văd»”, spune Terry Steiner.

„Fiecare companie aeriană are propria personalitate și caută lucruri diferite, așa că sarcina noastră este să găsim filmele pe care le considerăm cele mai potrivite pentru fiecare”, explică Terry Steiner.

Piața de divertisment la bordul avioanelor a crescut de la 2,85 miliarde de dolari în 2015 la o valoare estimată de 9,5 miliarde de dolari în acest an, potrivit MarketsandMarkets.

Conform firmei de cercetare de piață, mai mulți factori alimentează această creștere, inclusiv adoptarea tot mai mare a Wi-Fi-ului de către companiile aeriene. Accesul gratuit la internet și posibilitatea de a descărca conținut poziționează platformele de streaming ca o alternativă pentru utilizatori, care își pot urmări serialele preferate, pot descoperi documentare sau chiar pot viziona un film precum „Spider-Man: O nouă zi”, lansat în cinematografe acum mai puțin de trei luni.