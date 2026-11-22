Femeia fusese declarată moartă, însă și-a revenit după ce a fost dusă la morgă. În loc să încerce să o salveze, medicul i-ar fi administrat o substanță care i-a provocat moartea, potrivit tn.cz.

Incidentul s-ar fi petrecut în decembrie 2025, însă detaliile cazului au fost făcute publice abia acum, potrivit publicației Kommersant, care citează reprezentanții Comitetului de Investigații din regiune.

Femeia ajunsese la spital cu o tromboză acută. La un moment dat, inima i s-a oprit, iar medicii au declarat-o moartă. Doctorul de 29 de ani a încercat să o resusciteze timp de aproximativ 30 de minute, dar nu a reușit. Pacienta a fost apoi transportată la morgă. Acolo, angajații au observat că începuse din nou să dea semne de viață.

Unul dintre aceștia a anunțat imediat secția de terapie intensivă. Conducerea spitalului i-a cerut medicului care declarase decesul să meargă la morgă, să verifice starea femeii și să îi acorde primul ajutor. Anchetatorii susțin însă că doctorul ar fi făcut cu totul altceva.

El i-ar fi administrat propofol, un medicament folosit pentru anestezie și sedare, care poate încetini activitatea sistemului nervos central și poate duce la oprirea respirației sau la probleme circulatorii. Femeia a murit la scurt timp.

Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi recurs la acest gest pentru a-și ascunde greșeala: o declarase moartă, deși femeia era încă în viață. Dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viață. Doctorul neagă acuzațiile.

O altă femeie și-a revenit în timp ce era pregătită pentru înmormântare, în Spania

Nu este primul caz în care o persoană declarată moartă își revine înainte de înmormântare. În decembrie 2024, pe insula spaniolă Mallorca, o femeie s-a trezit în timp ce personalul se pregătea să o îmbrace și să o pregătească pentru ceremonia funerară.

Cei prezenți au chemat imediat medicii. „Femeia în vârstă era slăbită și într-o stare destul de gravă, dar era în viață”, a declarat atunci personalul spitalului.