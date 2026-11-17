Incidentul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, pe aeroportul internațional Salgado Filho din Porto Alegre, în sudul Braziliei, potrivit tn.cz.

Un Airbus A321neo al companiei LATAM Airlines aterizase la ora locală 15:29, după un zbor de la Sao Paulo. Potrivit publicației braziliene Folha de S.Paulo, pilotul a contactat turnul de control la 23 de minute după aterizare, după ce pasagerii părăsiseră aeronava.

„Avem o situație oarecum neobișnuită. O familie a coborât din avion și și-a uitat fiul la bord. Are aproximativ șapte ani. Puteți trimite, vă rog, pe cineva de la compania aeriană?”, a transmis pilotul.

Controlorul de trafic aerian i-a spus că părinții se aflau deja în zona de sosiri și îl așteptau pe băiat. Din cauza regulilor de securitate, aceștia nu au putut reveni singuri în avion. Prin urmare, un angajat al companiei aeriene a trebuit să meargă la bord pentru a-l aduce pe copil.

„Copilul a fost supravegheat de angajații noștri și, aproximativ 15 minute mai târziu, după verificarea legăturii de rudenie, a fost predat în siguranță mamei sale”, a transmis LATAM Airlines într-un comunicat publicat de CNN Brasil.

Deocamdată, nu se știe cum au ajuns părinții să părăsească avionul fără fiul lor. Nici identitatea familiei nu a fost făcută publică de presă.

Un incident asemănător a avut loc în august anul trecut, pe aeroportul din Barcelona. Atunci, părinții unui băiat de 10 ani l-au lăsat în aeroport după ce acestuia i-a fost refuzată îmbarcarea din cauza unor documente de călătorie nevalabile. Cei doi au urcat însă în avion și au plecat fără copil.