Zendaya, Sydney Sweeney și Florence Pugh se numără printre numele vehiculate pentru rolul feminin principal din noua producție a francizei.

Alegerea lui Pattinson, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, a ridicat considerabil așteptările privind distribuția viitorului film. Rămâne de văzut dacă studiourile Amazon MGM vor opta pentru o vedetă de talie internațională sau vor oferi această oportunitate unei actrițe mai puțin cunoscute, relatează BBC.

În opinia criticului de film Larushka Ivan-Zadeh, viitoarea „fată Bond” trebuie să aibă „o identitate proprie foarte puternică” și să fie o femeie aparte, senzuală și complexă.

Jurnalista Catrina Rose împărtășește aceeași opinie: „Mi-ar plăcea să văd o fată Bond la fel de interesantă și imprevizibilă ca el”. Totodată, desemnarea noului agent 007 a readus în discuție conceptul de „fată Bond”, considerat de unii depășit și care ar trebui adaptat noii ere a francizei.

Zendaya, Sydney Sweeney și Florence Pugh, printre favoritele pentru rol

Deși nicio actriță nu a confirmat până acum că se află în cursa pentru acest rol, Zendaya a devenit una dintre principalele favorite după anunțul distribuirii lui Robert Pattinson. Cei doi au jucat împreună în trei filme anul acesta, iar Larushka Ivan-Zadeh consideră că formează un duo extrem de interesant pe marile ecrane. Și jurnalista Catrina Rose vede în Zendaya o alegere potrivită, având în vedere notorietatea de care se bucură actrița la Hollywood. Printre posibilele sale rivale se numără însă și colegele din serialul „Euphoria”, Hunter Schafer și Sydney Sweeney. Llewella Chapman, istoric de film la Universitatea East Anglia, consideră că zvonurile privind distribuirea lui Sydney Sweeney nu sunt întâmplătoare. Potrivit acesteia, actrița are atât sex-appeal, cât și capacitatea de a interpreta roluri mai dure.

Sweeney a primit luna trecută și sprijinul fostei fete Bond Trina Parks, care a declarat pentru The Telegraph că actrița s-ar potrivi acestui rol, deoarece Bond are nevoie de o femeie care își asumă propria sexualitate. Un alt nume vehiculat este cel al partenerei lui Robert Pattinson, actrița și cântăreața Suki Waterhouse, care a mărturisit în trecut că și-ar dori să interpreteze rolul unei fete Bond neînfricate. Totuși, distribuirea cuplurilor căsătorite nu are precedent în istoria francizei, astfel că Waterhouse ar putea primi mai degrabă un rol episodic.

Și prezentatoarea TV Maya Jama a intrat în atenția publicului după participarea sa la emisiunea „Celebrity Traitors”. Zvonurile privind o posibilă apariție în noul film James Bond s-au intensificat după ce aceasta a renunțat la „Love Island”. Recent, însă, Jama a semnat un contract cu o platformă de streaming, astfel că posibilitatea implicării sale în proiect rămâne incertă.

O altă favorită este Florence Pugh, care, asemenea Zendayei, joacă alături de Pattinson în „Dune: Part Three”. Actrița și-a exprimat deja interesul de a face parte din noua producție James Bond, însă mai degrabă în rolul unui personaj negativ decât în cel feminin principal.

Catrina Rose consideră că Pugh îndeplinește multe dintre criteriile pe care producătorii le-ar putea avea în vedere.

„Mi-o pot imagina în rolul unei femei despre care Bond crede că este de partea lui, dar care, în realitate, l-a manipulat tot timpul”, a explicat jurnalista.

Printre actrițele pe care Amazon MGM le-ar putea lua în considerare se mai numără Anya Taylor-Joy, cunoscută pentru serialul „The Queen’s Gambit”, și Jodie Comer, devenită celebră datorită producției „Killing Eve”. La rândul său, Gemma Chan, vedeta filmului „Crazy Rich Asians”, a declarat pentru Variety că este flatată de speculațiile fanilor și că ar accepta fără ezitare un asemenea rol.

Pe lista numelor vehiculate se mai află Saoirse Ronan, Margaret Qualley, Marisa Abela, Emily Blunt, Lily James, Chase Infiniti, Inde Navarrette, Simone Ashley, Deva Cassel și Ambika Mod.

Producătorii ar putea însă surprinde publicul prin alegerea unei actrițe mai puțin cunoscute sau aflate la începutul ascensiunii sale la Hollywood, așa cum s-a mai întâmplat în istoria francizei.

Cum a evoluat rolul femeilor în filmele James Bond

Dincolo de speculațiile privind distribuția, alegerea viitoarei partenere a agentului 007 ridică și problema modului în care sunt reprezentate personajele feminine în celebra franciză cinematografică.

De-a lungul timpului, „fetele Bond” au avut adesea o autonomie limitată, fiind prezentate în principal ca interese romantice ale protagonistului. Chiar și termenul de „fată” a fost criticat pentru că infantilizează femeile.

Una dintre actrițele care au respins această etichetă este Monica Bellucci, care a apărut în filmul „Spectre”, lansat în 2015.

„Nu pot spune că sunt o fată Bond, pentru că sunt prea matură. Eu spun doamnă Bond, femeie Bond”, declara actrița într-un interviu pentru The Guardian.

Potrivit jurnalistei Catrina Rose, modul în care femeile au fost prezentate în unele dintre filmele francizei nu a trecut cu bine testul timpului.

În 2021, Cary Fukunaga, regizorul filmului „No Time to Die”, declara că anumite scene din producțiile anilor ’60, precum „Thunderball” și „Goldfinger”, reprezintă, practic, acte de viol și nu ar mai fi acceptabile în prezent.

În ultimele decenii, producătorii au făcut însă eforturi pentru a adapta franciza la schimbările din societate.