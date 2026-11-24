Shanghaiul scumpește călătoriile cu metroul pentru prima dată în 21 de ani. Cât va costa un bilet de la 1 decembrie
Megalopolisul Shanghai din estul Chinei a confirmat marți că, începând de la 1 decembrie, tarifele pentru călătoriile în rețeaua sa de metrou, cea mai mare din lume, vor crește pentru prima dată în ultimii 21 de ani.
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Potrivit Comisiei pentru Dezvoltare și Reformă, principalul organism de planificare economică al orașului, tariful inițial va rămâne la trei yuani (0,45 dolari sau 0,41 euro), dar va acoperi doar primii patru kilometri, față de cei șase kilometri în prezent, cu creșteri progresive dincolo de această distanță, potrivit Agerpres.
Estimările publicate în această vară au sugerat că tariful mediu per călătorie ar urma să crească cu aproximativ 23%, adică cu 0,9 yuani (0,13 dolari). Totuși, odată cu introducerea unor reduceri pentru călătorii frecvenți, în special pentru cei care parcurg distanțe lungi, Shanghai Shentong Metro Group Co., operatorul metroului din Shanghai, susține că unul din cinci utilizatori nu ar observa nicio creștere.
Autoritățile au subliniat că sistemul tarifar actual datează din anul 2005. De atunci, rețeaua de metrou a crescut de la cinci linii la aproximativ douăzeci și de la 81 de stații la peste 500, crescând totodată ponderea călătoriilor cu transportul public de la doar 13,5% până la 77%.
Având în vedere această creștere rapidă, modelul de venituri, care va fi actualizat la 1 decembrie, acoperea doar 55% din costurile de operare ale metroului din capitala economică a gigantului asiatic, restul depinzând de subvenții publice.
În orice caz, operatorul de transport va introduce și noi abonamente cu preț fix, de până la 90 de călătorii pentru perioade de 30 de zile, și va continua să ofere o reducere de 10% pentru cei care cheltuiesc mai mult de 100 de yuani (15 dolari sau 13,76 euro) într-o singură lună.
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