Potrivit celui mai recent Barometru de Consum Cultural, doar 16% mai merg la cinematograf, iar aproape tot atâția vizitează muzee sau expoziții.

În schimb, viața de zi cu zi este dominată de televiziune, muzică și internet, toate acasă.

Cel mai recent barometru cultural confirmă că din cauza incertitudinii economice participăm la tot mai puține activități culturale.

De exemplu, dacă în 2024, 38% dintre români au mers cel puțin o dată la cinematograf, anul trecut procentul a coborât la 34. În schimb, tot mai mulți aleg să viziteze monumente istorice și situri arheologice. E mai ieftin sau chiar nu costă nimic prin comparație cu un spectacol.

Corespondent PROTV: „Pentru cei mai mulți, mersul la spectacole rămâne o activitate ocazională. Doar 23% dintre români au ajuns la teatru cel puțin o dată în ultimul an. Și mai puțini, doar 3%, ajung la spectacole lunar. Nici cu lectura nu stăm bine. Aproape jumătate dintre cei chestionați nu au citit nicio carte în ultimele 12 luni. Doar 11% citesc zilnic. În contextul în care oricum și prețul cărților a tot urcat. Acasă însă 66% dintre români urmăresc zilnic știri sau emisiuni informative la televizor. Iar opt din zece se uită la filme sau la emisiuni de divertisment. Și platformele de streaming sunt o opțiune: 48% spun că au urmărit filme sau programe TV online în aceeași perioadă, iar 65% ascultă muzică în fiecare zi. Internetul face parte oricum din rutină. Aproximativ trei sferturi dintre români îl folosesc zi de zi pentru cumpărături online și comunicare.”

Când vine vorba despre timpul liber, cei mai mulți preferă să se vadă cu rudele și prietenii. Urmează ieșirile la restaurant, într-un pub sau la cafenea.

În schimb, participarea la sărbători și evenimente locale, precum zilele orașului sau ale comunei, a scăzut considerabil.

Dan Jurcan, director Departament Cercetare IRES: „Există o fractură între ceea ce înseamnă urbanul mare, Bucureștiul, marile orașe, pe ceea ce înseamnă oferta culturală, unde sigur că lipsa timpului este o piedică, dar dacă stăm și ne raportăm la rural, oferta este extrem de scăzută, distanța și veniturile mici îi fac pe mulți să aibă un acces extrem de redus la ceea ce înseamnă oferta culturală și din perspectiva asta, decidenții din cultură ar trebui să aibă politici adecvate, pentru că astfel de oameni sunt izolați, sunt captivi într-o lume a consumului online, de exemplu pe TikTok.”

Față de anii anteriori a scăzut și participarea la competiții sportive, în calitate de spectator, de la 16 la 13%, în timp ce mersul în cluburi și discoteci a înregistrat o ușoară creștere.