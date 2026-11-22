Sătui de turiștii care le fotografiază casele, se uită pe ferestre și intră pe proprietățile lor fără permisiune, unii locuitori au decis să se mute. Alții iau în calcul aceeași variantă, după ce au ajuns să nu mai aibă parte de intimitate, potrivit The Sun.

Brian Scardale și soția sa, Jill, au locuit aproape 20 de ani în sat, într-o căsuță din secolul al XV-lea, aflată pe strada Arlington Row. Cei doi au decis însă să plece, după ce vizitele turiștilor au devenit tot mai greu de suportat.

Anul trecut, când s-au întors acasă după ce fuseseră plecați pentru scurt timp, au găsit o familie de turiști care făcea picnic în sufrageria lor. Ușa de la intrare rămăsese deschisă, iar vizitatorii au considerat că pot intra în locuință.

„Nu mi-a venit să-mi cred ochilor când am intrat pe ușă și i-am văzut pe toți stând acolo și mâncând”, a povestit Brian Scardale pentru The Sun.

Bărbatul a spus că nu este singurul localnic care s-a confruntat cu astfel de situații. O vecină a găsit, la rândul ei, un grup de turiști care făcea picnic în grădina din spatele casei, în timp ce ea era plecată.

10.000 de turiști într-o zi, într-un sat cu doar 500 de locuitori

Problemele nu se opresc însă la intrarea neautorizată pe proprietățile private. Phil și Wendy Challinor, prieteni ai familiei Scardale, se gândesc și ei să plece din Bibury, din cauza aglomerației și a lipsei de intimitate.

Phil Challinor, în vârstă de 78 de ani, spune că turiștii ajung frecvent să-și lipească aparatele foto de ferestrele de la parter ale locuinței familiei Scardale, pentru a fotografia interiorul.

Bărbatul descrie traficul din sat drept un „coșmar absolut” și spune că, în weekenduri, localnicii întâmpină dificultăți chiar și atunci când vor să iasă cu mașina din propriile curți.

„Avem o populație de doar 500 de oameni, dar în unele zile ne vizitează chiar și 10.000 de turiști”, a declarat acesta.

Phil Challinor consideră că rețelele sociale au contribuit la creșterea numărului de vizitatori. În plus, drumurile și podurile înguste din sat nu au fost construite pentru a face față unui asemenea flux de turiști.

Aglomerația este remarcată chiar și de vizitatori. Anna, o pensionară din Hong Kong, venită în excursie în Bibury, a spus că i-a plăcut foarte mult satul, dar experiența ar fi fost mai plăcută dacă ar fi fost mai puțini turiști.

Și gunoaiele au devenit o problemă. Un angajat care se ocupă de curățarea zonei a povestit că, într-o singură dimineață, a scos din râu trei scutece și o pereche de mănuși.

Ce măsuri pregătesc autoritățile

Autoritățile locale recunosc problemele cu care se confruntă locuitorii. Consilierul Tony Dale, responsabil de turism, cultură și activități recreative, a declarat că intrarea în locuințe private, blocarea drumurilor și perturbarea vieții de zi cu zi sunt comportamente inacceptabile, notează AOL.

Acesta a spus că înțelege nemulțumirea localnicilor și că administrația colaborează cu comunitatea, poliția și alte organizații pentru a găsi soluții prin care să gestioneze numărul mare de vizitatori și să reducă problemele provocate de aglomerație.