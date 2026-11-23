Oprirea a fost aprobată de Dispeceratul Energetic Național și vizează doar acest grup, nu întreaga termocentrală, transmite Complexul Energetic Oltenia.

În perioada reviziei, vor fi verificate și întreținute mai multe echipamente și instalații, pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță și pentru a preveni eventualele defecțiuni.

Intervențiile vor viza componente importante ale instalației, precum sistemul de presiune al cazanului, instalația de alimentare cu cărbune, echipamentele auxiliare ale turbinei și sistemul de evacuare a cenușii.

Lucrările fac parte din programul de mentenanță al termocentralei și urmăresc menținerea capacității de funcționare a grupului energetic.

După finalizarea reviziei, vor fi efectuate verificări și probe tehnice. Grupul va fi repus în funcțiune ulterior, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național.

Măsura a fost decisă în urma mai multor avarii la instalațiile cazanului, care au provocat opriri ale producției de energie. Acest grup de la Turceni asigura aproximativ 200 de MW pentru România.